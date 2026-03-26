“20キロ増大”の人気女性タレント、『チェンソーマン』コスプレもチャック閉まらず「これ2XLなんだけどなあ」
グラビアアイドルでマルチタレントの阿波みなみさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気作品『チェンソーマン』のキャラクター・マキマのコスプレに挑戦した写真を公開し、ファンの笑いを誘っています。
【写真】阿波みなみのコスプレ全身ショット
商品画像と比べて阿波さんはチャックが閉まりきっておらず、自虐を交えたコメントと共に公開された今回の投稿は462万を超える表示（ビュー）を記録するなど大きな反響を呼んでいます。
コメントでは、「お母さん、最近、本業のコスブレをされてるようだ」「ズボン閉めよう…」「えっとー……よく頑張ったね！！」「申し訳ないけどめっちゃ笑顔になってしまったwwww」などの声が上がりました。また阿波さんは「これ2XLなんだけどなあ」とも明かしています。
【写真】阿波みなみのコスプレ全身ショット
「失敗よ！この世で肉だけ大正解〜」阿波さんは「失敗よ！この世で肉だけ大正解〜」と投稿。Amazonで購入したとみられる白ノースリーブシャツ、黒ショートパンツ、黒ニーハイのコスプレ衣装の商品画像と、実際に着用した自身の写真を並べて公開しました。
コメントでは、「お母さん、最近、本業のコスブレをされてるようだ」「ズボン閉めよう…」「えっとー……よく頑張ったね！！」「申し訳ないけどめっちゃ笑顔になってしまったwwww」などの声が上がりました。また阿波さんは「これ2XLなんだけどなあ」とも明かしています。