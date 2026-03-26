グラビアアイドルでマルチタレントの阿波みなみさんは3月24日、自身のXを更新。人気作品『チェンソーマン』のキャラクターに扮したコスプレ写真を公開し、話題を集めています。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

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グラビアアイドルでマルチタレントの阿波みなみさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気作品『チェンソーマン』のキャラクター・マキマのコスプレに挑戦した写真を公開し、ファンの笑いを誘っています。

【写真】阿波みなみのコスプレ全身ショット

「失敗よ！この世で肉だけ大正解〜」

阿波さんは「失敗よ！この世で肉だけ大正解〜」と投稿。Amazonで購入したとみられる白ノースリーブシャツ、黒ショートパンツ、黒ニーハイのコスプレ衣装の商品画像と、実際に着用した自身の写真を並べて公開しました。

商品画像と比べて阿波さんはチャックが閉まりきっておらず、自虐を交えたコメントと共に公開された今回の投稿は462万を超える表示（ビュー）を記録するなど大きな反響を呼んでいます。

コメントでは、「お母さん、最近、本業のコスブレをされてるようだ」「ズボン閉めよう…」「えっとー……よく頑張ったね！！」「申し訳ないけどめっちゃ笑顔になってしまったwwww」などの声が上がりました。また阿波さんは「これ2XLなんだけどなあ」とも明かしています。

「#ぽっちゃりコスプレ」

15日の投稿で「20キロ増大」を明かし、さらに20日には「#ぽっちゃりコスプレ」と題し「チェンソーマン/レゼ」のコスプレを披露していた阿波さん。この時は両腕を前で組んで、チャックの部分を隠しているようにも見えます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)