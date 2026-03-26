デニーズジャパンは、4月8日から、「マンゴーデザート」7品をデニーズ全店で販売を開始する。

1987年の初登場以来、デニーズの初夏を彩る期間限定フェアとして多くの消費者に親しまれてきた「マンゴーデザート」。再開を待ちわびる多くの消費者の声に応えて、2019年以来7年ぶりに全店での復活を実現した。

産地で味わうような食べごろの美味しさを消費者のテーブルへ届けるため、登場当時から空輸での仕入れにこだわってきた。新型コロナウイルスの影響で一時販売を見合わせていたが、今回バイヤーの熱い想いが実り、今年はタイ産のマンゴーをついに全店で販売再開できることとなった。

今回使用するのは、タイ産の代表品種「ナンドクマイ」。名前は“花のしずく”を意味し、やさしい甘み、とろけるようななめらかな口どけ、芳醇な香りが特長になっている。

タイの気候は年間を通して温暖で、特にマンゴーが甘みをたっぷりと蓄える成熟期（主に3月〜5月頃）には、高温で雨の少ない「暑季」が訪れる。この時期に降り注ぐ強い日差しが、マンゴーの糖度を高める重要な要素となる。

また、産地で食べ頃を見極め、黄色く色づいた状態で収穫。収穫後は現地で熟度管理を行い、食べごろの状態で日本へ空輸している。さらに、販売期間中は各産地の収穫時期に合わせた“産地リレー”を実施し、常に最も美味しい状態のマンゴーを確保。フレッシュだからこそ味わえる、なめらかな口どけと芳醇な香りをぜひ堪能してほしい考え。



「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」

「フレッシュマンゴーのザ・サンデー」は、あざやかに輝くマンゴーを贅沢に味わうザ・サンデー。タイ産マンゴーの代表品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する美しい名前にちなみ、みずみずしい果肉を重ねて花が咲くように仕立てた。真っ赤にきらめくハイビスカスベリーゼリーは、見た目と味わいのアクセント。マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリームや、すっきりとしたレモンチーズクリームが、芳醇なマンゴーの味わいを引き立てる。



「マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ」

「マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ」は、さっくり焼き上げたデニッシュと、フレッシュなマンゴーを華やかなデザートに仕上げた。マンゴーやマンゴーソルベ、マンゴーソースなど、マンゴーを使った素材を彩りよく盛り合わせた。焼きたてのデニッシュに、すっきりとした味わいのレモンチーズクリームをとろ〜り。濃厚なチョコソースが絶妙なアクセントになっている。あたたかいデニッシュと、ひんやりとしたソルベやアイスの温度差も楽しい一皿になっている。



「フレッシュマンゴーのパルフェ」

「フレッシュマンゴーのパルフェ」は、南国の太陽と豊かな大地に育まれた、フレッシュなマンゴーが主役のパルフェ。濃厚なマンゴーソルベ、フルーティーなマンゴーソース、マンゴーとパッションフルーツが調和したエキゾチッククリーム、ハイビスカスとラズベリーが香るハイビスカスゼリーなどを盛り合わせた、南国ムード満点のデザートになっている。口いっぱいに広がる、トロピカルな味わいをぜひ堪能してほしい考え。



「マンゴーのちょこっとパルフェ」

「マンゴーのちょこっとパルフェ」は、マンゴーが爽やかに香る、ちょこっとサイズがうれしいパルフェ。手頃な価格とほどよいサイズで、食後やティータイムなど、甘いものを少しだけ食べたいときにもおすすめだという。



「マンゴーとナタデココのヨーグルト仕立て」

「マンゴーとナタデココのヨーグルト仕立て」は、とろけるような口どけのマンゴーと、食感も楽しいナタデココを組み合わせて、さっぱりとしたデザートに仕立てた。マンゴーとパッションフルーツをブレンドしたエキゾチッククリームが、トロピカルな味わいをより一層引き立てる。口いっぱいに広がる爽やかな余韻は、食後のデザートにもぴったりだという。



「マンゴーのフレッシュ！」

「マンゴーのフレッシュ！」は、食べ頃のマンゴーをフレッシュなドリンクにした。果実本来の香りと甘さをそのままに、みずみずしいマンゴーの魅力をグラスにぎゅっと閉じ込めた。ひと口ごとに、南国フルーツならではのトロピカルな風味が広がる。芳醇なマンゴーをしっかりと感じながらも、すっきりとしたのどごしで、気温が高くなるこれからの季節にぴったりになっている。



「季節のフルーツ〜タイマンゴー」

「季節のフルーツ〜タイマンゴー」は、フレッシュなマンゴーの味わいをシンプルに提供する。タイマンゴーを代表する品種「ナンドクマイ」は、タイ語で“花のしずく”を意味する名前の通り、あざやかな黄色としずくのような形が特徴。その最大の魅力は、ジューシーでなめらかな食感とやさしい甘さ。好みでレモンを絞って、トロピカルな香りと贅沢な甘さを楽しんでほしいという。

［小売価格］

フレッシュマンゴーのザ・サンデー：2134円

マンゴーとレモンチーズクリームのデニッシュ：990円

フレッシュマンゴーのパルフェ：869円

マンゴーのちょこっとパルフェ：594円

マンゴーとナタデココのヨーグルト仕立て：473円

マンゴーのフレッシュ！：869円

季節のフルーツ〜タイマンゴー：979円

（すべて税込）

［発売日］4月8日（水）

デニーズジャパン＝https://www.dennys.co.jp