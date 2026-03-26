ロッテは26日、昨シーズンに続き、2026シーズンもZOZOマリンスタジアムのレフト・ライトホームランポールに株式会社ロッテのチョコレート菓子「トッポ」の広告を掲出することになったと発表した。

トッポは最後までチョコがたっぷり詰まったスティック菓子。その形状に親和性のあるホームランポール上部に、トッポのキャラクター「ノッポトッポちゃん」が描かれた広告を掲出。広告面にはトッポのイメージカラーである黄色を採用し、視認性を損なわないデザインとしている。

なお、風への耐久性を考慮し、メッシュ状の幕を使用。広告に当たってホームランとなった場合は、マリーンズ、ビジターチーム問わず、ホームランを記録した選手にトッポ1,000個が贈呈される。2024シーズンに本広告直撃のホームランを放ったのは、3月9日のソフトバンクとのオープン戦でレフトポール直撃の本塁打を記録した中村奨吾内野手と、同年8月12日のオリックス戦で同じくレフトポール直撃の本塁打を記録したオリックス・大里昂生内野手の2名となっている。

また、2025シーズンはオープン戦、レギュラーシーズンともにポール直撃のホームランはなく、2026シーズンにおいてもオープン戦では記録されていない。

▼ ネフタリ・ソト内野手 コメント

「当てたらトッポ1,000個！？すごいね！自分は甘いものの中でもチョコレートが一番好きなので、とても魅力的だよ。まだトッポポールに直撃するホームランは打ったことがないので、ぜひ今シーズンは狙って、トッポ1,000個をもらいたいね」

▼ ホームランポール広告掲出についての詳細

企業名：株式会社ロッテ

商品名：トッポ

掲出場所：ZOZOマリンスタジアム レフト・ライトホームランポール

掲出サイズ：縦 6.00ｍ × 横0.57ｍ