JO1佐藤景瑚＆豆原一成、学ラン姿で睨み合い 学生時代のエピソード明かす「ボタンは全部なかった」
【モデルプレス＝2026/03/26】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の佐藤景瑚、豆原一成が26日、新企画「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」お披露目イベントに出席。学ラン姿で登場した。
【写真】JO1メンバー、新ビジュアルで登場
新企画「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」の衣装で登場した2人。2025年から“バナナ番長”を務める佐藤に加え、本企画から“バナナ番長”の強力なライバル役として豆原も起用された。
イベントでは「新入生の豆原くん出ておいで」という呼びかけで登場した豆原。登場すると佐藤と睨み合い、「お前、口を開けば『甘い。甘い』って、バナナのことなんも知らねえな。そんなお前にバナナ番長を名乗る資格はねえ。バナナは甘いだけじゃない。栄養も大事なんだよ」と言うと、佐藤は「よく覚えたな、その台詞」と感心しつつ「かっこいいじゃねえか。負けてられねえぜ」と返した。
学生時代の制服にまつわるエピソードを聞かれると、佐藤は学ランを着ていたことを回顧し「人気者なのでボタンは全部なかったんですけど」とエピソードを明かし、豆原が「どっこいしょ〜」とツッコみ、笑いを誘っていた。
芸能界屈指の「バナナ好き」としても知られ、2025年1月には自身で作詞作曲に参加した初のソロ楽曲『BANANA』を公開した佐藤は2025年に“バナナ番長”に就任。その反響を受け、2026年4月より、待望の続編となる「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」が始動し、“バナナ番長”こと佐藤の強力なライバルとして、新たに豆原が起用された。本企画では実写版“バナナ番長”と“バナナ番長”の学園ドラマが全4話配信されるなど、様々な企画が展開予定となっている。（modelpress編集部）
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◆佐藤景瑚＆豆原一成、学ラン姿で登場
新企画「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」の衣装で登場した2人。2025年から“バナナ番長”を務める佐藤に加え、本企画から“バナナ番長”の強力なライバル役として豆原も起用された。
学生時代の制服にまつわるエピソードを聞かれると、佐藤は学ランを着ていたことを回顧し「人気者なのでボタンは全部なかったんですけど」とエピソードを明かし、豆原が「どっこいしょ〜」とツッコみ、笑いを誘っていた。
◆豆原一成、“バナナ番長”佐藤景瑚のライバル役に決定
芸能界屈指の「バナナ好き」としても知られ、2025年1月には自身で作詞作曲に参加した初のソロ楽曲『BANANA』を公開した佐藤は2025年に“バナナ番長”に就任。その反響を受け、2026年4月より、待望の続編となる「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」が始動し、“バナナ番長”こと佐藤の強力なライバルとして、新たに豆原が起用された。本企画では実写版“バナナ番長”と“バナナ番長”の学園ドラマが全4話配信されるなど、様々な企画が展開予定となっている。（modelpress編集部）
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