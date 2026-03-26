JO1豆原一成、佐藤景瑚とライバルに「バナナ番長 」続編で学園ドラマのようなストーリー挑戦
【モデルプレス＝2026/03/26】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が「Doleバナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」で“若バナナ番長”として起用されることが決定。2025年に続き“バナナ番長”を務める佐藤景瑚のライバル役となる。
【写真】JO1メンバー、バナナの被り物姿の新ビジュアル
2025年に反響を呼んだ「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画の続編として、「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」が2026年4月より始動。Season2では、Dole バナ活サポーター バナナ番長・佐藤に加え、Dole バナ活サポーター 若バナナ番長・豆原が新たに登場する。2人はライバル関係となる。
新企画のスタートに合わせて、佐藤演じる“バナナ番長”、豆原演じる“若バナナ番長”の新ビジュアルも公開。今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現する。
2020年3月のデビュー以降、これまでにリリースしたすべてのシングルが主要音楽チャートで1位を獲得。2026年4月には、東京ドームと京セラドーム大阪にてドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』の開催を控える。
佐藤は2025年に引き続き“バナナ番長”に起用され、YouTube チャンネル企画「PLANJ」（プラント）にて、佐藤が作詞・作曲に参加し海外クリエイターとともに創り上げた「BANANA」がタイアップソングにもなっている。豆原はグループの最年少メンバーであり、日頃から身体づくりのために食事管理やトレーニングを徹底するなど、ストイックな一面を持つ。（modelpress編集部）
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◆佐藤景瑚＆豆原一成、ライバル役に
2025年に反響を呼んだ「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画の続編として、「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」が2026年4月より始動。Season2では、Dole バナ活サポーター バナナ番長・佐藤に加え、Dole バナ活サポーター 若バナナ番長・豆原が新たに登場する。2人はライバル関係となる。
◆佐藤景瑚、2025年に続き起用
2020年3月のデビュー以降、これまでにリリースしたすべてのシングルが主要音楽チャートで1位を獲得。2026年4月には、東京ドームと京セラドーム大阪にてドーム公演『JO1DER SHOW 2026 “EIEN 永縁”』の開催を控える。
佐藤は2025年に引き続き“バナナ番長”に起用され、YouTube チャンネル企画「PLANJ」（プラント）にて、佐藤が作詞・作曲に参加し海外クリエイターとともに創り上げた「BANANA」がタイアップソングにもなっている。豆原はグループの最年少メンバーであり、日頃から身体づくりのために食事管理やトレーニングを徹底するなど、ストイックな一面を持つ。（modelpress編集部）
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