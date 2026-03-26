TWICE・チェヨン、“腰に異常”で出国日程を延期　ダヒョンに続く離脱「緊急の診察が必要」【全文】

TWICEのチェヨンが、腰の痛みにより出国日程を延期した。

3月26日、所属事務所のJYPエンターテインメントは「チェヨンは出国準備の過程で突然、腰に異常を感じ、緊急の診察が必要と判断されたため、やむを得ず出国日程を延期することとなった」と発表した。

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続けて「チェヨンは本日、メンバーと共に出国せず韓国に残り、まずは病院での診察および必要な治療を受ける予定だ。検査結果と回復状況を慎重に確認したうえで、可能な限り早い時期に出国する計画」と説明した。

先立ってメンバーのダヒョンが足首骨折により活動中断を発表したのに続き、チェヨンも腰の痛みにより出国が延期されたことで、ファンの間では心配の声が広がっている。

（写真提供＝OSEN）チェヨン

なお、ダヒョンとチェヨンを除くTWICEメンバーは本日（26日）午前、ワールドツアー「THIS IS FOR」の日程のため、アメリカ・アトランタへ出国した。

JYPエンターテインメント公式コメント全文は以下の通り。

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こんにちは。JYPエンターテインメントです。

TWICEメンバー、チェヨンの出国日程に関してご案内いたします。

チェヨンは出国準備の過程で、本日朝に突然腰に異常を感じ、緊急の診察が必要と判断されたため、やむを得ず出国日程を延期することとなりました。医療陣の診察および治療を受ける予定です。

これによりチェヨンは本日、メンバーと共に出国せず韓国に残り、まずは病院での診察および必要な治療を受ける予定です。検査結果および回復状況を慎重に確認したうえで、可能な限り早い時期に出国する計画です。

今後の公演日程に関して変更が生じる場合は、できるだけ早く公式チャンネルを通じてご案内いたします。また、チェヨンが公演に参加する場合でも、パフォーマンスが一部制限される可能性がある点について、あらかじめご理解ください。

公演を心待ちにしてくださっているONCEの皆様に、突然のお知らせでご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。当社はアーティストの健康を最優先に考え、十分な治療と安静、そして一日も早い回復のため最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。