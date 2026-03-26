「独立は考えなかった？」ソンジェ、BTOB初期の“精算事情”に言及…当時の複雑な心境を告白

ボーイズグループBTOBのメンバーであり、俳優としても活躍するユク・ソンジェが、グループ活動中に感じた“複雑な心境”を打ち明ける。

ユク・ソンジェは、3月27日に韓国で放送されるバラエティ『チョン・ヒョンム計画3』（MBN）に出演。チョン・ヒョンム、クァク・チューブ、BTOBのウングァンと共に、地元・龍仁（ヨンイン）を巡るグルメ旅に出る。

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龍仁で合流した4人は、ソンジェが薦める地元の名店へと向かった。移動中、クァク・チューブから「BTOBは今年で何年目？」と聞かれると、ウングァンは「14年目。長く続く秘訣はうちの末っ子だ」とソンジェを称賛した。

（画像＝MBN）

ソンジェは「BTOBの初期、音楽がうまくいかなかった時期に、僕がバラエティやドラマに出て注目された。その時も精算は『N分の1（均等分配）』だった」と明かし、周囲を驚かせた。これを聞いたチョン・ヒョンムが「正直、独立しようとは思わなかったのか？」と切り込むと、ソンジェは「意欲が削がれて、一人で苦しんだことはあった」と当時の複雑な心境を告白した。

ソンジェがどのような理由で心を痛めていたのか注目が集まる中、話題はグルメへ。チョン・ヒョンムが「今向かっている店はいつ知ったのか？」と尋ねると、ソンジェは「実は、一度も行ったことがない場所です」と回答。困惑するチョン・ヒョンムらに、ソンジェは「龍仁に住む母がいつもテイクアウトしてきてくれる」と説明。その場で母親に電話をかけ、味の確認を行う場面もあった。

なお、ソンジェの率直なトークと絶品グルメが楽しめる『チョン・ヒョンム計画3』は、3月27日午後9時10分より韓国で放送される。

（記事提供＝OSEN）

◇ユク・ソンジェ プロフィール

1995年5月2日生まれ。2012年にBTOBの最年少メンバーとしてCUBEエンターテインメントからデビューした。過去にはJYPエンターテインメントの第6回オーディションに参加したことも。俳優としても活躍しており、日本でも熱い反響を得たドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』、Netflixで配信中の『サンガプ屋台』など、人気作を通じてその姿を見ることができる。