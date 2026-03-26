4月限定で『小枝シュー』を販売!アーモンド&パフ入りチョコをかけたクロッカン生地にチョコクリームを詰め、「小枝 ミルク」の味わいを再現【ビアードパパ】

DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年4月1日から、森永製菓の「小枝 ミルク」とコラボレーションした『小枝シュー』を期間限定で販売する。

【小枝シューの画像はこちら】「小枝 ミルク」の味わいをシュークリームで再現!“ザックザク食感”の生地にコク深いチョコクリームを詰めた

2024年9月の販売以来、再販の声が多く寄せられていたコラボ商品が、約1年半ぶりに復活する。毎日店舗のオーブンで焼き上げる“ザックザク食感”のクロッカン生地に、アーモンドとパフ入りのチョコをコーティングした。中には、カカオ香るコク深いチョコクリームを詰め、「小枝 ミルク」の味わいをシュークリームで再現している。

◆小枝シュー

販売期間:2026年4月1日〜4月30日 予定

販売価格:390円(税込)

販売店舗:全国のビアードパパ

〈小枝 ミルク について〉

カカオ感のあるミルクチョコレートと焙煎アーモンド、2種のパフの絶妙な食感と味わいが楽しめる枝の形のチョコレート。森永製菓のロングセラー商品で、今年で発売55周年を迎える。