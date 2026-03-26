【日影 ボンデージメイドVer.】 受注期間：3月26日～5月20日 9月 発売予定 価格：39,600円

フリーイングは、フィギュア「日影 ボンデージメイドVer.」を9月に発売する。価格は39,600円。

本製品は、スマホゲーム「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より、日影のボンデージメイド姿を、1/4スケールでフィギュア化したもの。

「閃乱カグラ×ドン・キホーテ」コラボにて描かれたイラストをモチーフに、キャラクターデザイナー・イラストレーターの八重樫南氏のデザインを忠実に立体化しており、ボンデージとメイドという異なる要素を融合させたコスチュームは、質感表現や細部の造形まで丁寧に再現。しなやかなポージングやメイド＋ボンデージ衣装のディテールが1/4スケールならではの存在感を際立たせている。

「日影 ボンデージメイドVer.」

仕様：塗装済フィギュア スケール：1/4スケール サイズ：全高 約400mm

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