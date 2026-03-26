岡田結実、第1子出産後初公の場で笑顔「新生活が始まりました！」 産後のスタイル維持のためトレーニングに意欲
タレントの岡田結実（25）が26日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」に高岸宏行（ティモンディ）とともに登場。2月に第1子の出産を報告してから初の公の場となり「新生活が始まりました！」と笑顔を見せた。
【全身ショット】出産後とは思えない…！すっきりとした姿を披露した岡田結実
イベントでMCから出産を祝福されると「ありがとうございます！」とにっこり。「本当に新生活が始まったという言葉がぴったりで、右も左も分からない中、苦戦していますが、でも楽しくて」と声を弾ませる。
トレーニングを推進する同イベントに向けて岡田は、産後のスタイル維持のため「運動したかったのでうれしいです！」といい「美ボディになれるようにご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。新人トレイニーです！」と元気いっぱいに語った。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表している。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。
【全身ショット】出産後とは思えない…！すっきりとした姿を披露した岡田結実
イベントでMCから出産を祝福されると「ありがとうございます！」とにっこり。「本当に新生活が始まったという言葉がぴったりで、右も左も分からない中、苦戦していますが、でも楽しくて」と声を弾ませる。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表している。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。