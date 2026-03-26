元フジテレビの平井理央が２５日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、小学生の長女が友人の家に遊びに行ったときの夕飯を聞き「菓子折りを追加した」と振り返った。

この日は「東京・名古屋・大阪 最も住みたい都市はどこ？大激論ＳＰ」と題し、それぞれの出身芸能人が集合。その中で東京出身の天翔愛は中学時代に友人の誕生日会にお呼ばれした際に「家にお寿司屋さんを呼んでいたり、千疋屋のフルーツが並んでいた」と仰天の景色を紹介。さらに「パーティーに来てくれてありがとうというお礼で、ディオールのリップを頂いた。中学生で」といい、大阪出身のファーストサマーウイカは眉間に皺。

これに平井は天翔の話は「大げさな話ではなくて」といい「小学生の娘がお友達の家に遊びにいったら、夕飯にお寿司を取ってくれたらしいんです」と述懐。「よくよく聞くと（銀座）久兵衛のお寿司だった」と小学生の子どもの友人のために、銀座の超有名店の寿司を取ってくれたという。

これを知り、平井は「すぐに追加で菓子折りを持っていった。もともと持たせていたが、もう一個と」と菓子折り追加。上田晋也から「東京はそうなのか？」と聞かれた若槻千夏は「東京関係ないです」と驚いていた。