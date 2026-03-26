お笑い芸人の阿曽山大噴火さんは、1999年のオウム裁判以降１万件を超える裁判を傍聴してきた裁判ウォッチャーでもあります。そこで今回は、阿曽山さんの著書『バカ裁判傍聴記』より、「なんでこんなことやっちゃったの？」と思うような珍事件をご紹介します。

【イラスト】前科９犯の男性

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クレーマーに関する裁判傍聴記

クレーマーに関する裁判傍聴記を。

・罪名 建造物侵入

・被告人 無職の男性（69）

起訴されたのは、令和4年11月25日に、被告人が東京都内のリサイクルショップのバックヤードに正当な理由もなく侵入したという内容。

このあと、刑事裁判では非常に重要な手続きである罪状認否です。罪を認めれば刑罰をどうするかがメインの進行になり、罪を否認すれば被告人の行動は刑法に触れるのか？ 事件が本当にあったのか？ など事細かに調べる必要があるので、罪状認否次第でこの先の裁判の流れが大きく変わります。

正しいと言えば正しい

裁判官「検察官が読んだ起訴状に、事実と違うところはありますか？」

被告人「違うと言えば全部違うんですけど、正しいと言えば正しい」



『バカ裁判傍聴記』（著：阿曽山大噴火／飛鳥新社）

これはどっち？ 洋菓子でもあるし、和菓子でもあるモンブラン大福状態。

被告人の味方である弁護人も打ち合わせと違うのか、困った表情を浮かべて頭をかいていました。

裁判官「どういうことですか？」

被告人「入ったのは理由があったんですけど、それはあくまでも私の意見であってね」

裁判官「弁護人どうします？ 一旦休廷して打ち合わせしますか？」

弁護人「はい」

ここで裁判を止めて、被告人と弁護人が小声で打ち合わせです。そして、約1分後。

裁判官「改めて確認しますが、起訴状に間違いはありますか？」

被告人「言われてるとおりです」

正しいと言えば正しいのほうの意見に固まったようです。

売る気のなさに怒るカスハラ

検察官の冒頭陳述によると、被告人は大学を中退後に配送や鳶職（とびしょく）など職を転々として、犯行当時は無職だったそうです。前科は9犯で、何度も服役を繰り返しているとのこと。

そして犯行当日。被告人は現場のリサイクルショップに入り、店長にテレビの保証期間を確認。店長は、「気になるのであれば新品を購入したほうがいい」と他店を勧めたところ、被告人が激高。

店長は、怒る被告人から逃げるようにバックヤードへ下がり「それ以上は入らないで下さい」と言ったのに、被告人が中に入って来たので警察に通報した、というのが事件の流れです。店長と客がケンカになって、店の奥まで入ったという、なかなか珍しいタイプの建造物侵入の事件です。

取り調べに対して店長は、

「男は5千円のテレビを見て、『映るの？ 保証期間は？』と訊いてきました。動作確認をして1カ月保証と伝えると、『1カ月で壊れたら困る』と言ってたので、私は『ヤマダデンキやドンキに行けば、同じ大きさのテレビが2万円台で売ってますよ』と答えたが、男は急に『商売する気があるのか！』と怒り出した」

と述べているそうです。被告人は、商売っ気のない店長の接客に腹が立っていたようです。

商売っ気あり過ぎてしつこいならまだしも、売る気がなくて怒るとは。

被告人質問

そして、被告人質問です。

弁護人「なぜ、バックヤードに入ったんですか？」

被告人「この人じゃあ話にならないと思ってね。責任ある人を呼んでくれと思って入りました」

弁護人「他の人と話すために入ったと？」

被告人「そうです。接客する態度じゃなかったんでね」

被告人の相手をしてたのが、一番偉い店長なんですけどね。

弁護人「バックヤードに入る時に、店長に入るなって言われました？」

被告人「言われたと思います。これは、私と話したくないんだなと。口げんかでは負けたことないんで」

弁護人「今後ですけど、被害店には行きますか？」

被告人「来てくれと言うならね。でも行きませんよ、あんな店！」

いまでもムカついている様子。

弁護人「店長は、あなたが怖かったと言ってるんですよ」

被告人「いや〜、『刺さないで下さい』とか『お金ですか？』とか言い出してね、そのあとに警察来たから、これはハメやがったなと思ったね。ホントに怖がってたかなぁ？」

弁護人「もし怖がってたとしたら、いまはどう思いますか？」

被告人「怖がってたら悪いと思います、早く帰れば良かったです」

とても反省してる言い方ではないですが、お店には近付かないし再犯はしないと誓って質問終了です。

自分が正義でヤツが悪

続いて検察官から。

検察官「被害者が接客をする態度ではなかったと？」

被告人「相手を傷付けないとか、嫌われない技術があるべきなんです。ヤツには私に対する心遣いがない」

被告人質問で被害者をヤツって……。自分が正義でヤツが悪という気持ちがあるのかもしれません。検察官からの質問が開始すると、興奮してるように見えました。

検察官「それはあなたの考えですよ。あなたに問題があったとは？」

被告人「こっちはね、客商売を長くやってきたアレがあるんです」

正確に語るべき法廷で、アレとか言われると困るんですけどね。

検察官「あなたの態度に問題はなかったですか？」

被告人「親密な問い掛けをしたんですけど、冷めた返しでね」

検察官「どんな対応をするかは店員それぞれの個性であって、あなたが強制するものではないでしょ！」

被告人「最近はどの店もマニュアル作って教育してるのに、ヤツにはそれが感じられないんです！」

検察官「感じられないのは、あなた個人の感想でしょ？」

被告人「常識で言ってますよ！」

検察官「その常識も、あなたが言ってるだけでしょ？」

被告人「あの……えっとね〜、え〜、検事さんの言うとおり！」

カスタマーハラスメントって知ってますか？

口げんかが強い被告人が言い負かされたところで、

検察官「カスタマーハラスメントって知ってますか？」

被告人「知りません！」

検察官が畳み掛けるように質問をすると、被告人は昨今問題になっているカスハラなんか知らないと吐き捨てたところで、被告人質問は全て終了。

客と店員、そして被告人と検察官という関係性になると怒りが止まらない人なんでしょうか。

それ以外でも怒りの抑制が利かないのか。被告人質問での検察官とのやり取りを見てると、お店でも熱くなってた印象ですね。

今から振り返ると、罪状認否で被告人が「入ったのは理由があったんですけど、それはあくまでも私の意見であってね」なんて客観性のある言い方をしてたのは何だったのやら。物凄く自分中心な被告人でした。

※本稿は、『バカ裁判傍聴記』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。