高橋優斗、『名探偵コナン』×「横浜バニラ」コラボに大興奮！ 「実現できて本当に幸せ」
横浜発ギフトスイーツ「横浜バニラ」と、4月10日（金）公開の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のコラボレーションが決定。代表取締役社長CEOを務める高橋優斗から喜びのコメントが届いた。
【写真】後ろ姿でもかっこいい！ コナンの格好をした高橋優斗
■映画公開日に商品発売
「横浜バニラ」は、横浜で生まれ育った高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツ。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発を進めている。
今回のコラボでは、横浜が舞台の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開に合わせ、オリジナルデザインのコラボレーション商品を4月10日（金）に発売。商品の詳細は、今後順次発表予定だ。
本コラボの決定に高橋は「この度、なんと！ なんと!! なんと!!! 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションが決定いたしました！」と大興奮の様子。毎年必ず映画館で見るほど『名探偵コナン』のファンであると公言しており、劇場最新作の舞台が横浜であることが分かった時からコラボを狙っていたという。
高橋は、コラボが実現できたことに「本当に幸せです！」と話し、「横浜バニラのファンの皆様はもちろん、名探偵コナンのファンの皆様にも全力で楽しんでいただけるよう、気合を入れて準備してきました！ 詳細は後日発表します！ 続報をお待ちください！」と意気込みを語っている。
※高橋優斗の「高」は、はしご高が正式表記。
高橋のコメント全文は以下の通り。
■高橋優斗コメント全文
この度、なんと！ なんと!! なんと!!!
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションが決定いたしました！
実は僕、劇場版『名探偵コナン』は毎年必ず映画館で観るくらい大好きなんです。一時期、夜ご飯を食べながら過去作を観るのが日課でした（笑）。
予告編を観た時から「舞台は横浜では？」と予想して、虎視眈々とコラボを狙っていたので、実現できて本当に幸せです！ タイトなスケジュールの中、ご担当者様には感謝しかございません。
横浜バニラのファンの皆様はもちろん、名探偵コナンのファンの皆様にも全力で楽しんでいただけるよう、気合を入れて準備してきました！
詳細は後日発表します！ 続報をお待ちください！
横浜に来たら、横浜バニラ！！！
【写真】後ろ姿でもかっこいい！ コナンの格好をした高橋優斗
■映画公開日に商品発売
「横浜バニラ」は、横浜で生まれ育った高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツ。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発を進めている。
本コラボの決定に高橋は「この度、なんと！ なんと!! なんと!!! 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションが決定いたしました！」と大興奮の様子。毎年必ず映画館で見るほど『名探偵コナン』のファンであると公言しており、劇場最新作の舞台が横浜であることが分かった時からコラボを狙っていたという。
高橋は、コラボが実現できたことに「本当に幸せです！」と話し、「横浜バニラのファンの皆様はもちろん、名探偵コナンのファンの皆様にも全力で楽しんでいただけるよう、気合を入れて準備してきました！ 詳細は後日発表します！ 続報をお待ちください！」と意気込みを語っている。
※高橋優斗の「高」は、はしご高が正式表記。
高橋のコメント全文は以下の通り。
■高橋優斗コメント全文
この度、なんと！ なんと!! なんと!!!
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションが決定いたしました！
実は僕、劇場版『名探偵コナン』は毎年必ず映画館で観るくらい大好きなんです。一時期、夜ご飯を食べながら過去作を観るのが日課でした（笑）。
予告編を観た時から「舞台は横浜では？」と予想して、虎視眈々とコラボを狙っていたので、実現できて本当に幸せです！ タイトなスケジュールの中、ご担当者様には感謝しかございません。
横浜バニラのファンの皆様はもちろん、名探偵コナンのファンの皆様にも全力で楽しんでいただけるよう、気合を入れて準備してきました！
詳細は後日発表します！ 続報をお待ちください！
横浜に来たら、横浜バニラ！！！