JO1佐藤景瑚、バナナイベントで筋肉披露「見ますか？」 リーダー・與那城奨からは“まさかの評価”
グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚（“バナナ番長”）と豆原一成（“若バナナ番長”）が26日、都内で行われた『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編-』お披露目イベントに出席。佐藤が、鍛え上げられた筋肉を見せた。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
今回、佐藤と豆原はライバルとして登場。それにちなみ、自身にとってのライバルを問われると、佐藤は「ライバルは、リーダーの（與那城）奨くん」と回答。「筋肉がすごいので、それを超えていきたい。めっちゃ筋トレしているので。見ますか？」とノリノリ。学ランを脱ぎ、力こぶを披露した。
報道陣からはどよめきの声が上がったが、豆原は「でも、奨くんには『痩せた？』って言われています」と暴露。佐藤は悔しそうな表情を浮かべていた。
2025年に始動した「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのある“バナナ番長”ビジュアルが話題を呼んだ、今回、続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動することが決定。佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原が新たに登場する。
今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
今回、佐藤と豆原はライバルとして登場。それにちなみ、自身にとってのライバルを問われると、佐藤は「ライバルは、リーダーの（與那城）奨くん」と回答。「筋肉がすごいので、それを超えていきたい。めっちゃ筋トレしているので。見ますか？」とノリノリ。学ランを脱ぎ、力こぶを披露した。
2025年に始動した「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのある“バナナ番長”ビジュアルが話題を呼んだ、今回、続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動することが決定。佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原が新たに登場する。
今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。