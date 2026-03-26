“バナナ番長”JO1佐藤景瑚、ライバル“若バナナ番長”豆原一成とバチバチ「これからは、僕がバナナ番長だ！」
グローバルボーイズグループ・JO1の佐藤景瑚（“バナナ番長”）と豆原一成（“若バナナ番長”）が26日、都内で行われた『Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編-』お披露目イベントに出席した。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
「豪斗雨座特符（Go to the TOP）」と刺繍された学ランをまとった佐藤は、ソロ曲「BANANA」に合わせ、登場。「今年も昨年に続き、僕はバナナに愛された男！甘いぜっ！ということで、ドールのバナナを盛り上げていけたらなと思います」と意気込んだ。
イベントでは、転校生という形で、色違いの制服に身を包んだ豆原が登場。「口を開けば甘い甘いって！バナナのこと全然知らないな。バナナは栄養も大事なんだよ！」と乱入し、バナナに含まれる栄養をすらすらと述べた。そして、「これからは、僕がバナナ番長だ！」と宣戦布告し、佐藤とにらみ合い、火花を散らした。
2025年に始動した「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのある“バナナ番長”ビジュアルが話題を呼んだ、今回、続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動することが決定。佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原が新たに登場する。
今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
「豪斗雨座特符（Go to the TOP）」と刺繍された学ランをまとった佐藤は、ソロ曲「BANANA」に合わせ、登場。「今年も昨年に続き、僕はバナナに愛された男！甘いぜっ！ということで、ドールのバナナを盛り上げていけたらなと思います」と意気込んだ。
2025年に始動した「Dole バナ活サポーター バナナ番長」企画は、リーゼント姿の佐藤によるインパクトのある“バナナ番長”ビジュアルが話題を呼んだ、今回、続編「Dole バナナ番長 season2-甘いぜ！だけじゃない!?バナナ番長ライバル登場編」が2026年4月から始動することが決定。佐藤に加え、“若バナナ番長”として豆原が新たに登場する。
今作では、ライバル同士として火花を散らす2人の関係性を軸に、まるで学園ドラマのようなストーリーを想起させる世界観を表現。売り場そのものを楽しめるエンターテインメント空間へと進化させるビジュアル展開を4月上旬から全国のバナナ売り場にて順次お披露目していく。