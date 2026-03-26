姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」のボーカル担当、もも（32）が26日までにインスタグラムのストーリーズを更新。姉でアコーディオン担当の小春（37）が第2子となる男児を出産したことを祝福した。

小春は自身のインスタグラムで「3月17日、無事産まれました！3539g 深音の弟 輝音（Teo：テオ）です」と報告し、生まれたばかりの次男と長男が並んだ写真などを公開した。

ももは、その投稿を引用し「やったー！！！！！！！！！！やったやったー！！！」と歓喜。幼い甥っ子2人が添い寝する写真を貼り付け「大好き」と号泣する絵文字も添えてつづった。

また、「ミトもテオもめっちゃ可愛い まぁ、小春ちゃんが一番可愛いんだけど」と生まれたばかりの次男を抱いた姉の写真を貼り付けて仲良し姉妹ならではの思いもつづり、その後の投稿では「こんにちは」と自身が哺乳瓶で授乳する写真もアップした。

小春の夫はイタリアに拠点を移して活動中の芸術家の小池健輔氏。昨年1月に結婚と出産を発表し、同9月には長男が重症身体障害児であることを明かしていた。