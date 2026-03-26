全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

回転寿司チェーンにおけるラーメンは、もはやサイドメニューという枠を超えつつある。その中で常に一歩先を行っていると感じるのが、「はま寿司」だ。ラーメンを日々食べ歩く筆者にとっても、はま寿司の新作ラーメンは毎回欠かさずチェックしている存在であり、その完成度の高さには驚かされることが多い。

そんなはま寿司から、3月3日に登場した新作が「牛骨白湯ラーメン」である。最近のはま寿司ラーメンの魅力のひとつは、常に複数種類がラインナップされており、来店するたびに選ぶ楽しさがあること。この選択肢の豊かさが、単なるサイドメニューに留まらない価値を生み出している。

さて、今回の牛骨白湯ラーメン。商品説明によれば、牛骨を長時間炊き出した白湯スープに、穏やかな発酵と熟成を重ねた淡口醤油、さらに野菜の旨味を凝縮したエキスを合わせることで、甘みと香りを引き出した一杯とのこと。

実際にスープをひと口すすってみると、まず感じるのはしっかりとした旨味の厚みだ。牛骨由来のコクがベースにありながら、重たさに振り切れない絶妙なバランスでまとめられている。白湯と聞くと濃厚でパンチのある味わいを想像しがちだが、この一杯はむしろ引きの美学が光る仕上がり。甘みはほのかに感じられるものの、それが過剰に前に出ることはなく、全体として非常に穏やかな印象に着地している。柔らかなチャーシューもとても美味しい。

回転寿司という業態において、ラーメンはあくまで主役である寿司と共存する存在でなければならない。単体で完結する強烈な一杯ではなく、寿司の合間に挟んでも違和感がないこと。その点において、この牛骨白湯ラーメンのチューニングは見事だ。

実際、脂の乗ったネタや酢飯の酸味と合わせても、スープの輪郭が崩れることはなく、むしろ口の中をやさしくリセットしてくれるような役割すら感じる。ラーメン単体としての満足度を確保しつつ、食事全体の流れを壊さないこのバランス感覚は、専門店とは異なるフィールドで戦うはま寿司だからこそ到達した境地だろう。

主張しすぎず、それでいて確かな旨味を持つ--、寿司と共に楽しむために研ぎ澄まされた一杯。その完成度の高さを、ぜひ体感してみてほしい。

(執筆者: 井手隊長)