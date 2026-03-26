２５日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）に体調不良のため休養していた若林正恭が５週ぶりに復帰した。

同番組はお笑いコンビ「オードリー」の若林と春日俊彰がＭＣを務めるトークバラエティー。春日が大将を務める料理店を舞台に、常連客の若林とゲストの有名人による本音トークを繰り広げていくというもので、カウンターに座る若林が中心になって進行している。

若林は２月１１日放送回から欠席していた。

この日の放送冒頭で春日が「皆様、お待たせしました。常連の若林さんが帰って参りました」と案内。結局「５週不在…」と続けると若林は「５週っていったら不祥事で休む期間だね」と冗談交じりに自嘲。春日は「まあほとぼりを冷ます期間」と笑った。

そして若林は喉の具合が「１年くらい悪かった。実は薬みたいなの飲みながらやっていた。ショウガとレモンと漢方薬みたいなやつを飲みながらやっていた。理由が分かってオペしたから良かった」とのどの手術を受けたことを告白。「リハビリ中だから」と続けていた。