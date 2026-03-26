3連敗からの逆転劇、女子日本代表の裏側に迫る…密着ドキュメンタリー『INSIDE AKATSUKI』最新話が公開

日本バスケットボール協会（JBA）は3月25日、日本代表に密着したドキュメンタリー『INSIDE AKATSUKI』の最新エピソードをJBA公式YouTubeチャンネルで公開した。トルコで行われた『FIBA女子ワールドカップ2026予選トーナメント』での女子日本代表の裏側を伝えている。

映像では、練習後に誕生日を迎えた町田瑠唯を祝う様子や、NBAで指導者キャリアを積んできた吉本泰輔アシスタントコーチが選手たちにあいさつする場面や、FIBAによる公式写真撮影での様子などが紹介された。試合会場での初練習では、宮田知己アシスタントコーチが選手らに「一番大事なのは大会始まってから過去のものに言い訳を残さないように必ずやるべきことをしっかりやろう」とチームの雰囲気を引き締めていた。

さらに、試合前のミーティングや試合後のロッカールームでの指揮官のメッセージも収録。ハンガリー、オーストラリア、ハンガリーと3連敗を喫したあとのロッカールームでコーリー・ゲインズヘッドコーチは「必ず次の2試合は勝たなければならない。次は一番厳しい試合になる。絶対に勝てる。みんな信じなければならない。みんな信じたら絶対に勝てる」と熱く語りかけ、チームを鼓舞した。

動画タイトル『3連敗からの逆転劇｜INSIDE AKATSUKI｜FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』として公開された最新エピソードでは、その後のカナダ戦、アルゼンチン戦に執念で挑む姿や、出場権獲得後の選手たちの本音が詰まったインタビューも収められている。

『FIBA女子ワールドカップ2026』本大会への切符を掴んだ女子日本代表は、4月30日にアリゾナ州フェニックスでWNBAのフェニックス・マーキュリーとプレシーズンマッチを行う予定。世界の頂点を目指す彼女たちの挑戦は、さらなる加速を見せている。





【動画】公開された『INSIDE AKATSUKI』最新エピソード