やさしい味でおかずにもなるスープ「大根と豚こまのうま塩スープ」
【画像で見る】下ごしらえした大根でスープの煮込み時間も短縮！「大根と豚こまのうま塩スープ」
忙しい日はなるべく短時間で晩ごはんを用意したい！火の通りにくい大根も下準備をしておけば、当日の調理時間を短縮して煮物やスープも作れちゃいます。大根の下ごしらえの方法と、レンチン大根を使ったスープのレシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷郄山かづえさん
料理研究家。分かりやすく効率的な家庭料理を雑誌や書籍で提案。自身も日常的に野菜の下ごしらえを活用し、忙しい毎日をのりきっている。
【材料（作りやすい分量）と作り方】
大根1/2本（約500g）は1.5cm厚さの半月切りにし、直径24cmの耐熱皿に並べ入れ、ラップをかけて600Wで7分レンチンする。火が通っていない部分があれば、1分ずつ追加で加熱する。
※レンチンした野菜は粗熱をとり、水けがある場合は拭き取ってから清潔な保存容器に入れます。冷蔵室で保存し、3〜4日以内に使い切ってください。
■大根と豚こまのうま塩スープ
塩と酒で味つけしたやさしい味のおかずスープ
約13分で完成！
【材料・2人分】
レンチン大根（上記参照）...250g
しょうがのせん切り...適量
豚こま切れ肉...200g
塩 酒 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．豚肉に塩小さじ3/4をふってなじませ、約5分おく。
2．鍋に水3カップ、レンチン大根、酒1/4カップを入れて中火にかけ、煮立ったら豚肉を加えてほぐす。再び煮立ったらアクを取り、厚手のペーパータオルかアルミホイルで落としぶたをし、約5分煮る。
3．器に盛ってしょうがをのせ、粗びき黒こしょう少々をふる。
（1人分271kcal／塩分2.3g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／郄山かづえ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆ子 イラスト／いいあい 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき