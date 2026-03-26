大流行中のシール集め。増え続けるシールがぴったり入る無印良品の収納アイテムを発見
こんにちは、こんぶです。
【画像で見る】大流行のシールがぴったり収納できる
家族みんなが使いやすい整理収納が得意な整理収納アドバイザーです。
7万人以上のフォローをいただいているインスタグラムでは整理収納のほか、暮らしの質が爆上がりのグッズを選べば丁寧な暮らし（風）ができるようになる！
そんなアイテムもご紹介しています。
昨今社会現象となっているシール集め・・
皆さんのお子さまはシール集めしていますか？
我が家では私が話題の立体シールを買ってきたのをきっかけに中学生の娘が見事にハマりました！
シール帳に貼るのがとても楽しいみたいです。
娘には買ったらすぐに渡すのではなく、毎日トレーニングを頑張ったご褒美として週に1枚渡す仕組みしています。
そのためシールをストックするのですが、それが増えてだんだんぐちゃぐちゃになってしまいました。
シールは見た目がカラフルなので、しっかり収納場所を決めないとごちゃついて見えがちですよね。
我が家に新しく導入されたシール集め・・・
収納場所を決めていないうちに集め始めたので、いろいろなところにシールを置いてしまい・・結果管理しづらい状態に。
これではいけない！ときちんと収納しようと考えました。
シールを眺めて、もしや⋯とひらめいた収納アイテム。
家にあった無印良品のファイルボックス1/2(幅10cm)！
入れてみたらなんとびっくりするくらいピッタリだったんです！！
これは自分でも感動しました。
おはじきシールや立体シールなど色々な種類のシールがピッタリ入りました。
ただ、ファイルボックスに入れるだけでは倒れてしまい、せっかく綺麗に入れてもぐちゃぐちゃになってしまいますよね。
でもそんなときはこれ！！
同じく無印良品のスチール仕切り板を一枚投入！
これもサイズぴったりなんです・・・これだけで雪崩が起きなくなるから、シールを立てて収納することができました。
シールだけじゃなくパンパンに貼られているシール帳も一緒に収納すれば便利ですよね。
そこで、同じファイルボックスを使って収納しました。
使ったのはワイドタイプ（ファイルボックスワイド1/2(幅15cm)）
少しゆとりのある収納ができるから、たくさん貼っていても安心
シール帳自体が自立するので、仕切り板は使っていません。
移動させることが多い方は仕切り板を入れておいた方が安心だと思います。
収納場所は、押し入れです。
２箱並べて棚に収納しています。
ファイルボックスにまとめて入れるだけで、カラフルな雰囲気でもごちゃごちゃして見えないのが嬉しいです。
シールを取りたい時は引き出しのように引き出すだけ。
娘はファイルボックスごとテーブルに持っていってシールを貼ったり選んだりしています。
これであちこち散らかることがなくなりました！
どんどん増えるシールアイテム・・
シール収納で悩んでいる方ぜひやってみてくださいね。
作＝こんぶ
【画像で見る】大流行のシールがぴったり収納できる
家族みんなが使いやすい整理収納が得意な整理収納アドバイザーです。
7万人以上のフォローをいただいているインスタグラムでは整理収納のほか、暮らしの質が爆上がりのグッズを選べば丁寧な暮らし（風）ができるようになる！
そんなアイテムもご紹介しています。
昨今社会現象となっているシール集め・・
皆さんのお子さまはシール集めしていますか？
我が家では私が話題の立体シールを買ってきたのをきっかけに中学生の娘が見事にハマりました！
娘には買ったらすぐに渡すのではなく、毎日トレーニングを頑張ったご褒美として週に1枚渡す仕組みしています。
そのためシールをストックするのですが、それが増えてだんだんぐちゃぐちゃになってしまいました。
シールは見た目がカラフルなので、しっかり収納場所を決めないとごちゃついて見えがちですよね。
我が家に新しく導入されたシール集め・・・
収納場所を決めていないうちに集め始めたので、いろいろなところにシールを置いてしまい・・結果管理しづらい状態に。
これではいけない！ときちんと収納しようと考えました。
シールを眺めて、もしや⋯とひらめいた収納アイテム。
家にあった無印良品のファイルボックス1/2(幅10cm)！
入れてみたらなんとびっくりするくらいピッタリだったんです！！
これは自分でも感動しました。
おはじきシールや立体シールなど色々な種類のシールがピッタリ入りました。
ただ、ファイルボックスに入れるだけでは倒れてしまい、せっかく綺麗に入れてもぐちゃぐちゃになってしまいますよね。
でもそんなときはこれ！！
同じく無印良品のスチール仕切り板を一枚投入！
これもサイズぴったりなんです・・・これだけで雪崩が起きなくなるから、シールを立てて収納することができました。
シールだけじゃなくパンパンに貼られているシール帳も一緒に収納すれば便利ですよね。
そこで、同じファイルボックスを使って収納しました。
使ったのはワイドタイプ（ファイルボックスワイド1/2(幅15cm)）
少しゆとりのある収納ができるから、たくさん貼っていても安心
シール帳自体が自立するので、仕切り板は使っていません。
移動させることが多い方は仕切り板を入れておいた方が安心だと思います。
収納場所は、押し入れです。
２箱並べて棚に収納しています。
ファイルボックスにまとめて入れるだけで、カラフルな雰囲気でもごちゃごちゃして見えないのが嬉しいです。
シールを取りたい時は引き出しのように引き出すだけ。
娘はファイルボックスごとテーブルに持っていってシールを貼ったり選んだりしています。
これであちこち散らかることがなくなりました！
どんどん増えるシールアイテム・・
シール収納で悩んでいる方ぜひやってみてくださいね。
作＝こんぶ