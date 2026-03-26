¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡ª¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò»î¤»¤ëÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥Ö¤ª¤«¤º
¡Ú¥Ð¥ê¥¨15ÉÊ¡ÛÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¡¢²¿¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¤ëÇòºÚ¤Î¤ª¤«¤º
Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿ÇòºÚ¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÌîºÚ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢²¿Æü¤â²È·×¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¤ªÌîºÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÉûºÚ3¤Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍÕ¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¼´¡¢2¤Ä¤Î¿©´¶¤Î°ã¤¤¤òÆ±»þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÇòºÚ¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼
ÇòºÚ¤ÎÍÕ¤È¼´¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¦ÇòºÚ ¡Ä¾®1/8³ô(Ìó200g)
¡¦¥í¡¼¥¹¥Ï¥à ¡Ä2Ëç
¡¦±ö¡¡
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.ÇòºÚ¤ÏÍÕ¤È¼´¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì5¡Á6cmÄ¹¤µ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/3¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢Ìó5Ê¬¤ª¤¯¡£¥í¡¼¥¹¥Ï¥à¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2.ÇòºÚ¤ò·Ú¤¯¤â¤ó¤Ç¿å¤±¤ò¹Ê¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÌá¤¹¡£¥Ï¥à¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¡¢º®¤¼¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬113kcal/±öÊ¬1.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤ß¤Ê¤¤¤¤Ì¤³)
¢£ÇòºÚ¤Î´Å¿Ý¤¢¤¨
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦ÇòºÚ ¡Ä¾®1/8³ô(Ìó200g)
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦±ö¡¡
¡¦º½Åü¡¡
¡¦¿Ý¡¡
¡¦¤´¤ÞÌý¡¡
¡¦¼·Ì£Åâ¿É»Ò
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ÇòºÚ¤ÏÍÕ¤È¼´¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÍÕ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¼´¤Ï5cmÄ¹¤µ¡¢1cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤ß¡¢¿å¤±¤ò·Ú¤¯¹Ê¤ë¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤È¡¢º½Åü¡¢¿Ý³ÆÂç¤µ¤¸1/2¡¢¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Ìó5Ê¬¤ª¤¯¡£
3. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¼·Ì£¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬40kcal/±öÊ¬0.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¶áÆ£¹¬»Ò)
¢£¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÈÇòºÚ¤Î¥µ¥Ö¥¸É÷
¥¤¥ó¥É¤ÎÌîºÚ¤ª¤«¤º¤ò´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦ÇòºÚ ¡ÄÂç1/8³ô(Ìó300g)
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó(¥Ï¡¼¥Õ) ¡Ä3Ëç
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¼ò ¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¡ø¥«¥ì¡¼Ê´ ¡Ä¾®¤µ¤¸2/3
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ÇòºÚ¤Ï²£1cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë[1]¤ò½ç¤Ë¤Î¤»¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸(600W)¤ÇÌó1Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¾®¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
3. ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¹¥¤ß¤Ç¤µ¤é¤Ë¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬123kcal/±öÊ¬0.7g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Þ¥)
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥µ¥Ö¥¸¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ò¾ø¤·¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¥«¥ì¡¼¤¸¤ç¤¦¤æÌ£¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¤ªÈ¤¤¬¿Ê¤à¥µ¥Ö¤ª¤«¤º¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¤ß¤Ê¤¤¤¤Ì¤³¡¢¶áÆ£¹¬»Ò¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥Þ¥¡¡»£±Æ¡¿ß·ÌÚ±û»Ò¡¢¹â¿ù½ã¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ¡¡´Æ½¤¡¿¿¿ÌÚÊ¸³¨
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»