沖電気工業 <6703> [東証Ｐ] が3月26日後場(13:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の50円→65円(前期は45円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元は経営の最重要施策の一つとして位置づけています。配当については、安定的な配当の継続を基本としながら、業績および将来の成長に不可欠な投資（設備投資、研究開発投資、人的資本投資）を踏まえたキャッシュフローの状況、内部留保の水準を総合的に勘案した上で配当金額を決定することとしております。2026年３月期の配当につきましては、上記の方針をふまえ中期経営計画2025の最終年度である当期の業績が順調に推移していることや財政状態等を総合的に勘案した結果、1株当たり65円とさせていただく予定です。

