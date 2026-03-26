26日13時現在の日経平均株価は前日比129.82円（-0.24％）安の5万3619.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は334、値下がりは1200、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は139.05円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、第一三共 <4568>が12.69円、ファナック <6954>が11.87円、住友電 <5802>が9.96円、ＨＯＹＡ <7741>が9.11円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を39.31円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が33.59円、ダイキン <6367>が21.89円、レーザーテク <6920>が15.64円、東エレク <8035>が12.03円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、石油・石炭、輸送用機器と続く。値下がり上位には保険、精密機器、銀行が並んでいる。



※13時0分10秒時点



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