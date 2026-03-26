麻薬取締法違反の罪で起訴されたアーティストグループ・XGの元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告が25日、自身のSNSを更新し、謝罪しました。

酒井被告は2月、愛知県名古屋市内のホテルでコカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪で東京地検に起訴され、3月25日に勾留先の東京湾岸署から保釈されました。

その後、自身のインスタグラムを更新し謝罪コメントを発表。「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切る形となってしまい、己の至らなさを深く反省しております」とコメントしました。

XGについても言及し、「今回の件はすべて私個人の責任であり、XGのメンバーには一切の落ち度はございません。彼女たちは、常に真摯に音楽活動に向き合い、世界中の皆様に素晴らしい音楽を届けるべく、日々尽力しております。身勝手なお願いではございますが、どうかXGのメンバーに対しては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」とつづっています。

また、今後については「自分が起こしてしまった事の重大性を受け止め、二度と同じことを繰り返さないことをここに固く誓います」とし、「私は、今回のことで、自ら会社の代表を辞任する決断をしました。もっとも、今回のことを単なる失敗や後悔で終わらすことなく、失った信頼を取り戻すため、もっと強い人間となり、人生をかけて、自分自身ができる償いを全うできるよう、全力を尽くす所存です」としています。