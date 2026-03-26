脱落が決まった候補生たちを想い、スタジオキャストたちは切ない表情を見せた。

【映像】MOKAが推していた練習生

3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。

特にILLITMOKAは、脱落したHONOKA.K（黒川穂香・20）やRIRAらを念頭に「私はRIRAちゃんとかHONOKAちゃんとか応援してたので、ちょっと悲しいんですけど」と辛そうな表情を浮かべ「でもAOIちゃんも好きだったので、今後がすごく期待」とコメントした。一方で、合格した4名の持つ特別な魅力についてILLITのIROHAは「残って欲しかった子がたくさんいたんですけど、でもやっぱりもう一回考えた時に、実力者の中でも本当に光る原石。努力しても真似できない、生まれ持ったものだから、やっぱり大切だなと思います」と、彼女たちが持つ天性の素質を認めた。

LE SSERAFIMのSAKURAも「残念ながら縁がなかった子たちも、絶対誰かが見てくれてる」と、夢半ばで去る候補生たちの未来を勇気づけた。指原が「芸能事務所が動く音したよね（笑）」と笑い混じりに語ると、SAKURAも「みんな見てます」と深く頷いていた。