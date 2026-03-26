きょうは午後も雲が広がる所が多いでしょう。

【写真を見る】午後も雲広がりにわか雨も… 雨上がりの花粉に要注意 今週末はおおむね晴れ サクラも見頃でお花見日和に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/26昼）

正午前の名古屋市内は、午前10時ごろに雨は止み、天気は回復してきています。この時間の気温は16.6度です。

きょうの午後は雲が広がりやすいものの、日差しの届く所もあるでしょう。岐阜県や愛知県東部では、夕方まで所々でにわか雨がある見込みです。



最高気温は名古屋や岐阜、津で17度、高山で14度くらいになるでしょう。風が強まる所があり、夜は空気がヒンヤリとしそうです。

雨上がりの花粉に要注意 週末からはサクラが見頃に

【花粉情報】

各地でスギ花粉やヒノキ花粉が非常に多く飛ぶでしょう。雨の後は花粉が飛びやすくなるため、万全の花粉対策をしてお出かけください。

【週間予報】

あす金曜日から日曜日は、おおむね晴れるでしょう。最高気温は20度前後の予想で、各地でお花見日和になりそうです。来週は曇りや雨と、すっきりしない天気になる日が多いでしょう。日差しは少ないものの、過ごしやすい暖かさが続く見込みです。今週末から来週にかけてサクラが見頃になる所が多いでしょう。