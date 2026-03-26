「気になるお尻まわりをカバー！」【studio CLIP】40・50代の味方♡「おしゃれチュニック」

体型カバーもおしゃれも、どちらも叶えたい。そんな40・50代におすすめしたいのが【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「チュニック」です。ふんわり広がるシルエットで、気になるお尻まわりを自然にカバーしながら、大人かわいい雰囲気を演出できそうなアイテム。手持ちのパンツと合わせて、こなれコーデを楽しんでみて。

レースが映える大人チュニック

【studio CLIP】「バテンレースキャミソールチュニックワンピース」\5,990（税込）

胸元のバテンレースがナチュラルな雰囲気を演出する、大人かわいいチュニック。スタッフのMINAKOさんがおすすめポイントとして挙げているとおり、「華奢な肩紐がより女性らしい印象」を与えてくれるので、ジーンズ合わせでもカジュアルに傾きすぎないのが魅力です。

爽やかなオフホワイトで春らしく

カラバリはカーキとオフホワイトの2色で、オフホワイトならより春らしく、軽やかな雰囲気を演出。スタッフのあいかなさんが「おしり周りをカバーしてくれる丈感」とコメントするように、ふんわりと広がるAラインシルエットがきれい見えと体型カバーを両立させてくれそうです。

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