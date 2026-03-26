「みすぼらしい街ね」下町をバカにし続けた自称・元セレブママ友。地元民の『静かな一喝』に撃沈！
「民度が低い」「客層が悪い」。元・高級住宅街住みのママ友は、会うたびに今の街を見下す発言ばかり。そんな彼女を黙らせた、地元生まれママの「ある一言」とは？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。
人情味があり物価も安い「ディープな下町」
子育てを機に、都内の「ディープな下町」と呼ばれるエリアに引っ越して数年。
人情味があり、物価も安く、何より小学校が近いこの街を、私はとても気に入っています。
しかし、ママ友のAさんは違いました。
「本当はあそこで子育てしたかった」の嘆き
Aさんはもともと、誰もが憧れる都内屈指の高級住宅街に住んでいたそう。
「本当はあそこで子育てしたかったのに」
夫の転勤と子どもの事情で泣く泣くこの街へ越してきたAさんは、会うたびに「こんなはずじゃなかった」と繰り返すのでした。
慣れるどころかエスカレートする愚痴
引っ越し当初は、環境のギャップに戸惑う気持ちも理解できた私。「慣れるまで大変だよね」と、Aさんの話を寄り添って聞いていました。
でも、2年、3年経ってもAさんの愚痴は止まらないのです。
「客層が悪い」「前の学校は家庭のレベルも高かったのに」
この街に慣れ、住みやすいと感じている私は聞き流すのも疲れ、正直「まだ言ってるの？」と思っていました。