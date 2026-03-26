ファッション業界でも人気！【H&M EDITION】最新作をスタイリスト太田恵理さんがチェック

【H&M】が展開するコレクションラインのひとつで、上質な素材やモードなデザインでファッションラバーの心をつかんでいる【H&M EDITION】。今回は、2026年4月2日（木）に発売される新作を、スタイリスト太田恵理さんがひと足先にチェック！

【H&M】プレスルームには気になる新作がズラリ

メインで展開されているファストファッションラインと比べると、よりおしゃれ感度が高く、大人モードな空気が漂う【H&M EDITION】。

最新作は、ノスタルジーをベースに、遊び心と大胆さを兼ね備えた力強く自由なコレクション。

プレスルームを訪れた太田さんは、「どのアイテムも『それ、どこの？』と聞かれそうなクオリティの高さ！ 手の込んだデザインや秀逸なパターン、こだわって選ばれた素材など、気になるものばかりです」と真剣モード。

クラフト感を漂わせながら、洗練されたモダンなムードに昇華したアイテムは、見れば見るほどときめきます！

たとえば、カットワークが洒落てるコンパクトなベスト。ベアトップやワンピースに重ねるだけで、いまっぽさ満点のレイヤードスタイルが完成します。

【H&M EDITION】ベスト\6,999

繊細なクロシェ編みにも、思わずうっとり。

【H&M EDITION】ブラウス\7,999

「このジャケットも素敵ですね」と太田さんが羽織ったのは、なんと本革。

【H&M EDITION】ジャケット\49,999

【H&M EDITION】は、本物志向のラインであることがわかります。

スタイリスト人気No.1はカーヴィデザインが光るセットアップ

【H&M EDITION】ジャケット\9,999、パンツ\12,999

カーヴィなジャケットとパンツのセットアップは、スタイリスト人気No.1。

「遊び心のあるシルエットなので、着るだけでスタイルが決まります」

袖のさりげないフレア感と深めのスリットが、絶妙な抜け感に。

【H&M EDITION】ジャケット\9,999

「ぎゅっと目の詰まったリネン混素材は、本当に高見えします」

全体的に丸みを帯びたデザインですが、肩パットとVネックがキリッと引き締め役に。

【H&M EDITION】ジャケット\9,999

いろんな色と合わせやすいニュアンスのあるカーキだから、セットで持っていれば単品使いもでき、着まわしでも活躍してくれます。

レースのキャミドレスを軸にした旬度高めなレイヤードスタイル

【H&M EDITION】クロップドトップス\5,499、中に着たキャミソールドレス\12,999、パンツ\4,999

今年の春、必ずマークすべきはレースアイテム。太田さんがチョイスしたのは、裾にレースが施されたキャミソールドレス。

「さりげなく取り入れたかったので、中にはいたパンツも黒にして、なじませるようにスタイリングしました」

【H&M EDITION】キャミソールドレス\12,999、パンツ\4,999

白トップスで見えない部分には、表情豊かなかぎ針編みデザインが。

【H&M EDITION】キャミソールドレス\12,999

白のクロップドトップスを重ねることで、奥行きのあるスタイルに。

【H&M EDITION】クロップドトップス\5,499、中に着たキャミソールドレス\12,999

バックスタイルのシルバーファスナーが、さりげないアクセント役になってくれます。

シアーな生地に美しい刺しゅうを施したクリーンなシャツ&パンツ

【H&M EDITION】シャツ\8,999、パンツ\8,999

軽やかで春らしいシャツ&パンツをセットで着用した太田さん。

「なんといっても、この立体的な刺しゅうに惹かれました！」

【H&M EDITION】シャツ\8,999

リッチなアイテムにも使われているシェルボタンも上品。

【H&M EDITION】シャツ\8,999

「トレンドのシアー生地は、なめらかな肌触りのリヨセル混素材。全体的に程よいゆったりシルエットで、ドレープもきれいです」

【H&M EDITION】シャツ\8,999、パンツ\8,999

「ヘルシーな肌見せが叶うすがすがしいセットアップは、モードな日常着としてはもちろん、リゾート地でも映えそうです」

ほかにも魅力あふれる新作が目白押し！

スポーティなハーフジップを本革で大人っぽくシフトしたトップスは、アウターとして着てもいい感じ。ロマンティックなアイテムを合わせると、絶妙な甘辛ミックススタイルが堪能できます。

【H&M EDITION】トップス\59,999

ループ状のフリンジでデザイン性を高めたリブニット。トレンドのワイドボトムスやバギーパンツで、好バランスを図って。

【H&M EDITION】ニット\9,999

シンプルながら、バルーンヘムのふんわり感で存在感を発揮してくれるスカートにも注目。

【H&M EDITION】\6,999

最新作は、モノトーンをベースにした落ち着いたカラーリングが印象的。即完売してしまいそうなアイテムもあるので、気になった人は早めにチェックしてみて。

●太田恵理 Eri Ota

福田麻琴氏に師事後、2025年1月にスタイリストとして独立。WEB「BAILA」、「mi-mollet」のほか、著名人のスタイリングなどで活躍中。自身が手がけているハンドメイドブランド【EMMN】（Instagram：@emmn.official）では、モダンなスマホストラップやアクセサリーが人気。

photographer：Yumi Furuya

senior writer：Momoko MIyake