J.Y.Parkが取締役退任へ――中国・習近平氏との対面で垣間見える「新国家プロジェクト」の狙い

「会社レベルではできないことを、国家レベルでやりたい」

かねてより業界内で囁かれていた男の野望が、いよいよ現実のものになろうとしている――。

“一企業のカリスマ”から“国家戦略家”へ

３月10日、巨大エンターテインメント企業のトップが下した決断に、K-POP界のみならず韓国の政財界にも衝撃が走った。

『JYPエンターテインメント』の創業者であり、『TWICE』『Stray Kids』『NiziU』などを世に送り出した絶対的カリスマ・J.Y. Park（パク・ジニョン、54）が、３月26日の株主総会を経て社内取締役を電撃退任すると発表したのだ。退任後はCCO（チーフ・クリエイティブ・オフィサー）兼代表プロデューサーとして、楽曲制作やコンセプトメイクといったクリエイティブの統括は継続する。

その一方で、今後はアーティスト育成やK-POP産業のために「グローバル領域での新たな対外業務」に集中するという。この退任劇について、韓国エンタメ事情に詳しいエージェンシー関係者が、業界の潮流を解説する。

「韓国エンタメ界の創業者たちはこれまで、会社の規模拡大とともに似たような道を歩んできました。『SMエンターテインメント』のイ・スマン氏（73）は代表を退いてプロデューサー業へ専念し、『HYBE』のバン・シヒョク氏（53）は議長職へ移行して経営実務をプロに委ねました。いずれも、巨大化した組織の経営とクリエイティブを切り離すための選択です。しかしパク氏の場合、向かう先が“グローバル領域の対外業務”、すなわち民間企業の枠を超えた『国家の舞台』である点が、他の創業者たちとはまったく異なります」

昨年９月、パク氏は李在明大統領直属の「大衆文化交流委員会」の共同委員長に就任した。これは単なる名誉職ではなく、文化体育観光部長官と肩を並べる長官級の待遇であり、国家予算を動かしてK-POPを世界へ輸出するための戦略を描く中枢ポストである。

「すでにパク氏は、昨年11月のAPEC首脳晩餐会の場で中国の習近平国家主席（72）と直接対話をするなど、外交レベルでの特筆すべき存在感を示しています。K-POPという一大産業をソフトパワーとして活用し、国際社会における韓国のプレゼンスを高める。それはまさに、“一企業のカリスマ”から“国家戦略家”への明確なシフトチェンジを意味しているのです」（前出・エージェンシー関係者）

企業の枠を超え、国家レベルのプロジェクトを主導する背景には何があるのか。韓国の文化政策に詳しい国際ジャーナリストはこう見ている。

「この背景には、韓国が抱える地政学的・経済的事情があります。’90年代後半のアジア通貨危機以降、韓国は国を挙げてコンテンツ産業の輸出を推進してきました。国内市場の規模が限られているため、国策として海外に活路を見出すしかなかった。K-POPはその先兵として機能してきましたが、いまでは世界市場を席巻する巨大産業へと成長しました。

これ以上の成長を描くには、民間企業の自助努力だけでは限界があります。中東やアフリカといった新興市場への進出、あるいはユネスコなど国際機関と連携した文化外交。そうした外交ルートを活用したプロモーションや巨額の国家予算の投入は、会社単独では絶対に踏み込めない領域なのです」

「K-POP外交」に踏み切った覚悟

国家戦略の要となる一方で、現場である『JYPエンターテインメント』や所属アーティストへの影響はないのか。日本のファンからも『NiziU』などの活動停滞を危惧する声があがるなか、K-POPシーンを長く取材してきた音楽ライター・まつもとたくお氏はこう見ている。

「所属アーティストへの影響はとくにないと断言できます。彼はかなり早い時期から有能なスタッフを集めて分業体制を実践していました。アーティストのデビュー前や直後の方向性、曲などに関与するケースは多いものの、軌道に乗ってからはメインの制作は他の作家にゆだねることがほとんどです。経営面でもおそらく同様のパターンを構築していると思われます。したがって、パク氏の退任が『JYPエンターテインメント』にとってマイナスになることはないはずです」

さらに、パク氏が本腰を入れる「国家規模の野望」とその長期的影響について、彼の歩んできた軌跡と重ね合わせてこう続ける。

「彼はソウルミュージックをこよなく愛し、四半世紀前から本場であるアメリカへの進出をチャレンジしてきました。’20年に『TWICE』がアメリカの大手レコードレーベルとパートナーシップを結ぶことによりその夢が叶い、同年『NiziU』のデビューによって日本での成功も勝ち取った。そんないま、『自分の手腕をいろいろなジャンルで活かしたい』『後進にも引き継ぎたい』と思い始めたのではないでしょうか」（前出・まつもと氏）

そして、一企業のトップが政府の要職に就くことの意義をこう見通す。

「企業側・政府側、どちらにとっても相当プラスになると思います。韓国は20〜30年前から文化面が弱いと考えて政府がテコ入れをしてきました。そうしたサポートがK-POPの海外進出や国内の市場活性化にもつながりました。50代になったJ.Y.Parkは、事務所の顔でいるよりも、人生の総決算としてもっと大きなことをしたかった――それが真実だと見ています」（同前）

一部のメディアでは、特定企業の創業者が政府の要職に就くことで、他事務所との間に不公平感や癒着を生むリスクも指摘されている。それでも、K-POPという文化のプレゼンスを世界規模でさらに底上げするためには、歩みを止める余地はない。

彼が築き上げた成功物語が、国家規模の「K-POP外交」へとどう結実していくのか。パク氏の決断が、韓国エンタメ業界の未来を占う最大の試金石となる。