2022年GPファイナル制覇の三原舞依

今季限りでの現役引退を表明しているフィギュアスケート女子の三原舞依（シスメックス）が、在籍する甲南大学大学院の修士課程修了を報告。次なる進路も報告した。

所属するシスメックスの公式インスタグラムに登場した三原。淡い青色の袴に身を包み、学位記と花束を持った写真とともに、「2026.03.25甲南大学大学院 修士課程を修了いたしました」と報告。キャリアの節目に際して、メッセージを寄せている。

25日に同大岡本キャンパスで行われた学位記授与式に出席した三原は「学位記授与式で総代を務めさせていただきました また、修士課程修了に際し、甲南大学学長表彰を受賞いたしました。とても歴史ある素敵な表彰をいただくことができ大変光栄です」とつづっている。

続けて今後の進路にも言及。「だいすきなスケートとともに新しい毎日を過ごしながら、4月から甲南大学大学院博士後期課程に進学し研究を続けてまいります。そして新たなことにもチャレンジできたら嬉しいです」と、アスリートの心理学などを研究してきた学業の継続を明かした。

最後は「いつも温かく応援してくださるみなさま、サポートしてくださるみなさま、本当にありがとうございます。心から感謝の思いでいっぱいです。これからもお身体にお気をつけてお過ごしください！」とファンや関係者への感謝で結んでいた。

三原は、全身の関節が痛む若年性特発性関節炎など怪我や病気など数々の困難に立ち向かいながら、四大陸選手権を2度制覇するなど活躍。2022年にはグランプリファイナルも制した。昨年12月の全日本選手権で、報道陣に対し今季限りでの引退を表明していた。



（THE ANSWER編集部）