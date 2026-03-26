

佐々木希

佐々木希が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント』に出席した。

新発売されたBurberry Beauty「HER コレクション」の新たな⾹り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」を記念した主要都市を巡るポップアップイベント。桜色のラッピングを施し、東京会場ではフレグランスに加え、日本では限られた店舗でのみ展開されている人気のメイクアップコレクションも一部ラインアップする。

「BURBERRY HER PARFUM」を身にまとい「とても華やかな香りのなかに上品の甘さがあって、奥行きのある香りです」とにっこり。

新生活で大変だった思い出は？と聞かれ秋田から上京したエピソードを明かした。「方言が出ちゃって言葉が通じないことが結構ありました。代表的な言葉で言えば『んだ』『だべ』なんですけど、例えば『ゴミを捨てる』ことも秋田では『ゴミを投げる』って言うんです。その話をしたらどういうこと？って東京の方に言われて苦い思い出です」と笑顔で懐かしんだ。