お笑いトリオ「森三中」の大島美幸とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」による音楽ユニット「ＭｙＭ」（マイムー）」が２６日、都内で「＃チョコジローとＭｙＭ うちょ〜〜！？なコラボ楽曲発表イベント」に出席した。

ビスケット菓子「サク山チョコ次郎」と３人によるコラボ楽曲「ＬＩＬ ＢＩＴ」をお披露目したＭｉｙｕｋｉ（大島）は「ちょこ次郎さんを食べたらホッとする。ちょっと仕事してちょっと休もうみたいなメッセージも入っています」とアピール。Ｍａｈｉｒｕ（まひる）は「ＭＶ（ミュージックビデオ）には至る所にちょこ次郎さんの商品が隠れているので楽しみにしてほしい。明るい楽しい曲になっていますので一緒に歌って一緒に踊ってほしいです」と呼び掛けた。

作詞にも携わったといい、Ｍｉｙｕｋｉは「歌詞が出るわ出るわで」としつつ「ふたを開けてみるとほとんど使われてなかった」と苦笑い。Ｍａｈｉｒｕは「おいしいところを説明する文章みたいになっちゃった」と振り返った

新年度を間近に控え、新しく取り組んでいることを問われたＹｏｓｈｉｋｏ（よしこ）は「スプーン１杯の油を飲み始めました」と告白。「油を飲むと良いよと言われてから空（す）きっ腹に入れている。油なので『うえー』ってなるけど、そうなったらチョコ次郎さんをいただいてます」と明かしていた。