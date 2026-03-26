女子チャンピオンズリーグ（WCL）の準々決勝1stレグ、バイエルンはオールド・トラッフォードで宮澤ひなた擁するマンチェスター・ユナイテッドと対戦。試合は2分にバイエルンが先制するも、24分にPKで追いつかれる。すると59分にバイエルン谷川萌々子が途中出場。71分にペルニレ・ハーダーへのスルーパスで勝ち越しゴールをアシストする。



その後コーナーキックからのヘディング弾で同点に追いつかれたバイエルンだったが、84分に谷川の絶妙なトラップからの一撃で勝ち越し。これが決勝点となり、3-2でバイエルンが敵地での1stレグを制している。





Momoko Tanikawa places it beautifully



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この試合のMVPに選ばれた谷川には、続々と称賛が集まっている。バイエルンのコアファンが運営する専門サイト『MIA SAN ROT』は、「Momo-K.O.！」と谷川がノックアウトパンチを放ったことを表現。決定的な一撃だったと報じた。英『The Guardian』は谷川の一撃によってマンUが苦境に立たされたと報じ、スペイン『as』は「見事なファーストタッチ」と称賛した。1G1Aで大きな存在感を示した谷川。ホームで行われる2ndレグにも期待がかかる。