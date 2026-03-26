「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が25日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。“迷惑電話”について語った。

この日は「ナイナイミュージックフェス」の後半戦。「ナイナイとやり残したこと」についてトークを展開した。

MCの「ナインティナイン」岡村隆史は「あのちゃんとやり残したこと」として「お願いだから電話に出て欲しい」と懇願。昨年7月の放送でも同じ悩みを打ち明けたことがあると回想して当時のVTRを放送した。

当時あのは「ボクは本当に電話嫌いだし出たくないって言ってるのに今日もかけてきた」とクレーム。岡村は「切るよね俺の電話。出ないとかじゃなくて途中でプチって、切ったなっていうのがわかんの」と文句を伝えていた。

スタジオに戻ると「なんなの？」と“マジ顔”の岡村。あのは「逆になんなの？電話してこないでってずっと言ってるのに」とあきれた様子だった。

結局、スタジオで実際に電話をかけてみることに。あのはコール音を聞くやいなや即切り。「残念！」とからかうような笑顔で場を和ませていた。