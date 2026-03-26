俳優のリリー・フランキー（62）が25日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。自宅にあるラブドールを見た人気俳優の反応について語った。

リリーは自宅にラブドールがあると言い、訪問者の反応について「一番完璧だったのは山Pなんですよ」と俳優の山下智久について切り出した。

笑福亭鶴瓶は「山Pにそれ見せたらアカンて。あんな奇麗な顔」とツッコミを入れ、「本当に凄い素敵な人ですよ。実際にお会いして、ご飯食べてる時も見たけれど、お母さんと一緒にご飯食べてはりましたからね。ああいいなと、奇麗な顔しているで、山P」と続けた。

リリーは「本当に性格もいいし。ずっと家近所だった時が長かったんで。正月もいつも一緒にしていたんですけれど」と回顧。

「ラブドールが家に来てから、1回も智久が家に来たことがなかったんですよ」という際に、山下から「リリーさん、きょう遊びに行っていいですか」と連絡が入り、そこでリリーは「ああ、“彼女来てるけど”」と軽く振りを入れておいたという。

そうして山下はリリーの家を訪れると、ラブドールを見て「初めまして山下でございます」とあいさつしたと話して笑わせた。

リリーは「人形だって分かるじゃないですか」と苦笑したものの「ちゃんとあいさつしました。でもそういう人」としみじみ。

鶴瓶は少し考えたのち「まあそれもどうかと思うけど」と首を傾げたが「でもまあちゃんとしたはるやろなあ」とまとめていた。