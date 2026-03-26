日本フェンシング協会と日本パラフェンシング協会は26日、東京都内で連携協定を結び、協定式と記者会見を開いた。この協定によりトレーニング環境の整備、強化活動の連携、医科学分析における連携を行い、両協会が持つ知見や資源を共有することで、選手の競技力強化と持続可能な組織基盤の構築を図るという。

元々両協会の選手は19年に供用が始まった東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンター・イーストのフェンシング場で練習を行っており、これまでも現場レベルでは交流があったという。新型コロナウイルスの影響で東京五輪の延期が決まった後には、「サンデーカップ」と呼ばれる本番さながらの練習試合を実施。その中で健常者の選手が車いすに乗り、パラフェンシングで対戦することもあったという。

24年パリ五輪でフェンシング代表は金2個を含むメダル5個を獲得するなど大きく飛躍。そうした中、パラ協会との連携も非公式の現場レベルではなく、公式に連携する声が高まっていたという。日本代表の青木雄介監督も「ロス（五輪）に向けては今まで通りのフェーズ（段階）を超えた。共にロスに向かう」と強調した。

会見に出席したパリ五輪フルーレ男子団体金メダルメンバーの松山恭助（JTB）は「フルーレは優秀な指導者がいるので、（パラの選手に）教えたらすぐに上達するのではないか」と期待。パラフェンシング日本代表の加納慎太郎（LINEヤフー）も「パラから五輪選手をサポートする人が生まれたらうれしい」と話した。