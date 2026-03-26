女優本田翼（33）が25日、都内で、「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップ オープニングイベント」に登壇した。

実際に同商品を使用し「とても甘い中に華やかさと清潔感と、濃厚さが残るすてきな香りです」と笑顔を見せた。

自身にとって香水とは「その人のまとう雰囲気、印象を決めるもの。香りで人のことを思い出すこともありますし、見た目では見えないけど、会った人をとりこにする」と魅力を語った。

ポップアップのテーマは桜。いよいよ花見の季節を迎えるが「友達を誘ったけど、答えが来ていない。周りに先の予定を決めたくない友達が多くて。明日行こう、はいいけど1週間先は…みたいな」と苦笑い。「行けたらいいな」と願った。

新年度が近づく中、「ソファを捨てたり、おうちのインテリアをバーっと捨てて変えました」と模様替えを敢行したという。「柄物が多かったのから、シンプルな大人の余裕を感じるようになりました。ソファはワンちゃんの粗相で…変えたいなと思って後回しにしていたので、変えてみました」と満足そうに話した。