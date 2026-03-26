コン・ユ＆キム・ゴウンら『トッケビ』主要キャストが再集結！放送10周年特番の制作決定

シンドロームを巻き起こした伝説的ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（以下、『トッケビ』）の主要キャストが、放送10周年を迎え再集結する。

3月26日、tvNは『トッケビ』の放送10周年を記念し、キャストが再び集まることを発表した。

【写真】コン・ユも驚き!? キム・ゴウン、網タイツ姿

2016年にtvNで初放送された本作は、当時韓国でケーブルドラマとして初めて視聴率20％を突破し、歴史的な記録を打ち立てた。放送終了後も海外プラットフォームを通じて長く愛され、韓流の広がりを牽引した代表作の一つとして知られている。

俳優たちの繊細な演技、キム・ウンスク作家ならではの感性豊かなセリフ、イ・ウンボク監督による映像美、そして作品の世界観を彩るOSTが音源チャートを長期間席巻し、一大文化現象を生み出した点も特筆に値する。

2017年には「百想芸術大賞」「ケーブルTV放送大賞」「コリアドラマアワード」などを総なめにし、単なるヒット作にとどまらず、一時代の感性と大衆文化を象徴する作品として位置づけられた。

今回の10周年特集番組は、時を経てもなお語り継がれる『トッケビ』の魅力を改めて確認する機会となりそうだ。

（画像提供＝tvN）『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』ポスター

『トッケビ10周年』（原題）では、コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナら主要キャストが短い旅に出る予定で、久しぶりに“トッケビ”として再会した彼らが、名シーンや名セリフ、そして作品が残した特別な意味を振り返る。

また同番組は、ドラマの10周年であると同時にtvN開局20周年記念企画として制作され、その意義をさらに高めている。tvNは「『トッケビ』は放送当時にとどまらず、今なお愛され続けている象徴的な作品だ。10周年特集を通じて、視聴者の記憶を呼び起こし、“人生作品”との再会によるノスタルジーを届けたい。当時の笑いと感動、10年の時を経ても変わらない俳優たちのケミストリー、そして作品が残した余韻を改めて感じてほしい」とコメントした。

本作を愛してきた視聴者には懐かしい思い出と深い余韻を、初めて『トッケビ』に触れる視聴者には、なぜ本作が社会現象となったのかを伝える『トッケビ10周年』は、今年上半期に放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）