【ミスド】カレーパイ＆涼風麺など登場“ミスドゴハン”春夏新作6品

ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は4月1日、「ミスドゴハン」の春夏メニューとして、パイ3種と涼風麺3種の計6品を発売する。販売期間は9月下旬までを予定している（順次販売終了）。

「ミスドゴハン」は、朝食やランチ、おやつなど、シーンや気分に合わせて選べる食事系メニューシリーズ。今回の新作では、世界各地の料理をイメージしたパイと、柑橘を使用した涼やかな麺メニューを展開する。

パイは、サクサクとした食感の生地で具材を包み焼き上げた3種類を用意。涼風麺は、和風・洋風・中華風の3タイプで、さっぱりとした味わいが特徴となっている。

かぼす香る鶏みぞれ涼風麺

■販売ラインアップ（価格は税込）

・バターチキンカレーパイ（テイクアウト259円、店内264円）

・ミートソースとマッシュポテトパイ（テイクアウト259円、店内264円）

・ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ（テイクアウト259円、店内264円）

【ミスドゴハン新作6品 すべての画像はこちら】

・トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え（店内682円）

・かぼす香る鶏みぞれ涼風麺（店内682円）

・柚子入り豆乳担々涼風麺（店内682円）

※涼風麺は店内飲食限定

■パイ3種

◆バターチキンカレーパイ

インド北部発祥のバターチキンカレーをイメージした一品。トマトペーストやヨーグルトを使用し、マイルドな辛さに仕上げたカレーをサクサクのパイ生地で包んだ。

◆ミートソースとマッシュポテトパイ

イギリスの家庭料理をイメージした英国風ミートポテトパイ。牛ひき肉や野菜を煮込んだミートソースと、なめらかなマッシュポテトを組み合わせた。

◆ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ

フランス発祥のクロックムッシュをイメージ。ハムと玉ねぎ入りのホワイトソースとチーズソースを合わせ、コクのある味わいに仕上げた。

なお、パイは自宅で温め直すことで、さらにおいしく楽しめる。電子レンジ（500W）で約10〜20秒温めた後、トースターで1〜2分焼くと、よりサクサクとした食感になるという。

パイの温め方

■涼風麺3種

◆トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え

トマトとレモンの風味を効かせたスープに海鮮の旨みを加えた洋風仕立て。レモン酢ジュレの酸味がアクセントとなり、爽やかな味わいが楽しめる。

【画像】トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え、かぼす香る鶏みぞれ涼風麺 など

◆かぼす香る鶏みぞれ涼風麺

かつおと昆布だしの和風スープに、かぼすの香りと大根おろしを合わせた一杯。さっぱりとした口当たりと、鶏もも肉の食べ応えが特徴。

◆柚子入り豆乳担々涼風麺

濃厚なごま豆乳スープに柚子の風味を加えた担々麺。肉みその旨みとラー油のピリ辛がアクセントとなり、コクのある味わいに仕上げた。