【ビスマルク アンパックド・サプライズVer.】 受注期間：3月26日～5月20日 2027年3月 発売予定 価格：28,600円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「ビスマルク アンパックド・サプライズVer.」を2027年3月に発売する。受注期間は5月20日まで。価格は28,600円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、「ビスマルク」が着せ替え衣装「アンパックド・サプライズ」の姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

クリスマスの雰囲気あふれるセーターや、準備の最中で少し乱れたリボンと飾りなど、細部まで丁寧に再現しており、いつもとは異なる衣装は、柔らかな肉感と色気を感じさせ、照れた表情と相まって、イラストの雰囲気をより一層引き立てている。

「ビスマルク アンパックド・サプライズVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約160mm

(C) Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。