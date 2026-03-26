世界で活躍する大谷翔平選手や、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主演を務めた今田美桜さんなど、今をときめく有名人はどのような本を愛読しているのでしょうか。コラムニスト・ブルボン小林さんが『女性自身』で連載するコラムをまとめた『有名人の愛読書、読んでみました。』から一部を抜粋し、愛読書を通して有名人に鋭く迫ります。今回は、齋藤飛鳥さん、滝沢カレンさんの愛読書をご紹介します。

【イラスト】600ページ超！齋藤飛鳥の愛読書

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齋藤飛鳥の愛読書

『大江健三郎全小説 第１巻』

大江健三郎

過去最厚の1冊だ。二段組で、600ページ超（本文のみ）！

大江健三郎を愛読しているにしても、普通は『芽むしり仔撃ち』とか『個人的な体験』とか、個別の作品名を挙げそうなところ、全集の1巻目を挙げる。齋藤さん、面妖だ。

読書慣れしてない（から、たまたま手に取った全集を挙げてしまった）のか、相当な読み手（全集すべて完読の上で、あえて初期作品を推している）なのか。

どうも後者のようだ。さらに恐ろしい予想がある。今回の愛読書情報は講談社のウェブサイトに掲載されたもので、あくまで「講談社の本の中での愛読書」を挙げる企画らしい。「だとしたら」という意味での選定にすぎず、この世の全出版社からだと、さらに極太の1冊を回答できる用意が彼女にはあるんじゃないか？ 今回は銀河並みの読書量のほんの一端をみせただけかもしれないのだ。

著者になにか伝えられるとしたら

「その本の著者に何か伝えられるとしたら」なにを伝えるか？ という質問への回答がすごい。「『大江健三郎さんの本が肌に合う』と言ったことをあやまります」だ。

普通、素晴らしい本をありがとうとか、感謝を述べるだろう。作者に謝罪する人なんて前代未聞。形容がすぐ浮かばないが、一番近い言葉は「高貴！」。



『有名人の愛読書、読んでみました。』（著：ブルボン小林／中央公論新社）

彼女はまだ若い。本書は大江作品の中でも初期の作が多く収録されている。『罪と罰』や『赤と黒』のような、若者のときに読むべき、熱に満ちた文章の集積で、それが彼女の血肉になっているのだとしたら、その落ち着きにも風格にも納得感がある。

「国民全員に本を1冊配れるとしたら」という、つまり「超オススメ本は？」程度の質問への回答は「『群像』をひと月に1冊」。純文学の文芸誌の群像をだ。しかも、「1冊配れるとしたら」という質問なのに、これでは年12冊だ。もし叶ったら、こっちは「下賜」される気持ちだ。今後のご活躍も仰ぎ見るし、読書の言葉の更新も伏して待つ。

滝沢カレンの愛読書

『霧のむこうのふしぎな町』

柏葉幸子 竹川功三郎絵

「本って、四角いんですよ」

滝沢カレンさんが言いそうなことを書いてみた。そんなふうに、人とフォーカスのあう部分がずれた発言が面白がられている人だ（「ピントが」ずれているのではない。あくまでもピントはあっていて、そのあわせた近さ遠さが他の人と違うのだ）。

愛読書についてのインタビューでも「絵本が好きでした。文章だけだとゼロからの想像になってしまうので大変ですが、挿絵があるとイマジネーションが湧くから」と語る（Ｗｅｂ「小説丸」20年11月5日公開）。

誰もが知っている絵本の「効能」をゼロから律儀に説明する。「10ページに2回くらい挿絵が出てくるだけ」だから「想像を自由に広げて、そのあと挿絵を見て」読みふけったという。いろんな有名人の、本を推薦する言葉を読んできたが、挿絵の頻度を教えてくれる人は初めて。

そのフォーカスのズレを「天然」とか（少し前の言葉で）「不思議ちゃん」などと意地悪な目でみる人もいるかもしれないが、滝沢さんのほうは何事も少しも意地悪い目でみていない。目の前の誰にも分かるよう、平等に説明しているふうで、そんな「大人」にはなかなか出会えないので、ちょっと感動する。

冷静さと優しさ

本の内容は、夏休みを不思議な町で過ごす少女の体験記だ。風変わりな店を手伝い、小鬼やトラなどと交流する。冒険でなく「生活」に主眼の置かれたファンタジーで、もっぱら本の整理やお茶を入れたり掃除をしたりで過ごしている。

大冒険というふうではない。主人公は不思議な住人たち皆のことをフラットに受け止めて楽しむ。そこには、不思議さの深みにはまりすぎない冷静さと優しさが感じられる。

「物語が終わってしまうのが嫌だったから、途中まで読むと霧を探しに外へかけ出すんです。まぁ、夏だから霧はないんですけど（笑）」と笑う滝沢さんが、これ1冊だけで人格形成されたわけはないが、ルーツとしての納得感が深い、四角い本だった。



イラスト：死後くん

※本稿は、『有名人の愛読書、読んでみました。』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。