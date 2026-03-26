2026年3月26日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、春の3時間スペシャル！九州の魅力を探る『大九州スペシャル』と、上京してきた県民たちの秘密に迫る『上京県民スペシャル』の二本立て。

【写真】スタジオ試食会に登場した九州鶏グルメにゲストたちは大喜び！



第一部は、九州の各県のチカラ関係や驚愕の九州カルチャーに迫る『大九州スペシャル 〜WE ARE THE KYUSHU〜』。

九州と言えば福岡が注目されがちだが、他の県にも魅力は盛りだくさん！九州7県それぞれの秘めた魅力や、自慢のローカルグルメ、他の県からはびっくりな《驚愕の九州カルチャー》に迫る！



宮崎出身・櫻坂46の松田里奈（写真提供：読売テレビ）

まずは『２軍ケンミンの反撃 大九州謎のチカラ関係』と題し、九州7県の力関係を紹介。九州県民に聞くと、九州は1軍と2軍に分かれ、1軍は福岡・熊本・鹿児島で、長崎は「ちょっと外国っぽい感じ」だから特別枠。2軍は大分・宮崎・佐賀だという。

「あまり活動していない県」と言われてしまう2軍県、大分、宮崎、佐賀の「1軍にのしあがるポテンシャル」を徹底調査！

大分は、九州エリア全域に広がる超人気ファミレスの発祥地だった!? 宮崎は、プロ野球のキャンプシーズンの2月だけ1軍になる!? 佐賀は福岡にすぐ行ける！ 2軍県の反撃が始まる――！



長崎出身・前原瑞樹（写真提供：読売テレビ）

『大九州チキン帝国の謎に迫る!?』のコーナーでは、実は名物ぞろいの九州の鶏グルメに迫る。

九州のグルメと言えば、とんこつラーメンが思い浮かぶが、実は全国の鶏肉支出金額は1位の大分市を筆頭に九州勢が上位を独占するほど、鶏グルメが大好きな九州県民。

そこで、まだ全国に知られていない各県の名物鶏グルメを徹底調査。福岡の焼き鳥に欠かせないとり皮、宮崎と熊本の炭火焼き、大分のから揚げに加え、珍しい地鶏の刺身や、子ども達も大好きな「鶏の足」など、九州独特の鶏グルメを徹底分析！

スタジオの試食会にも九州の鶏グルメが続々登場。ゲストたちの感想は……？



スタジオの試食会には4品の鶏グルメが登場！（写真提供：読売テレビ）

そして、『秘密のＫＹＵＳＨＵ 特濃バリカタデラックス』と題し、他県とは全く異なる《驚愕の九州カルチャー》を大公開。

九州県民は大人になっても中学＆高校の出身校を聞いてくる!? 九州の酒好きはお湯割りへのこだわりが尋常じゃない!? 硬派なイメージの九州男児、実は寂しがり屋だった!?

独特の文化が根付く、九州不思議カルチャーを徹底調査！



沖縄出身・THE RAMPAGEの神谷健太（写真提供：読売テレビ）

第二部は新年度を迎えるこの季節、希望を胸に上京する県民も多い。そんな上京県民にエールを送る特別企画『三つごのケンミン魂 百まで！上京しても心は永遠に県民だヨＳＰ!!』。

まずは、上京県民が東京都民に物申す『ここが変だよ！東京都民』。東京ライフを満喫しているように見える上京県民だが、実は東京都民の常識に疑問を抱いていた――!?

北海道民と群馬県民は東京の食事について言いたいことがあるらしい？ 沖縄県民は東京の自転車についてビックリしている？ 福岡県民は《あの方言》にうんざりしているらしい!? ――はたして、どんな物申すなのか!?



初登場の広島出身・中田翔（写真提供：読売テレビ）

『ケンミン秘密のおふくろグルメ 極』では、全国のその県ならではの家庭の味「おふくろグルメ」に注目。

数あるおふくろグルメの中から、広島の「家庭のお好み焼き」と山形の「くじら汁」を紹介。

広島県民が実家にかえって食べたい料理は、母親が作った広島お好み焼き。家庭でも広島お好み焼きを普通に作って食べるそうで――。広島県出身ゲスト・中田翔の母親が作る「オムそばめし」も登場！

おふくろの愛情たっぷり、皮付きのクジラ脂身を入れた汁物「くじら汁」のお味は――？



『上京ドキドキ物語』では、上京当時のドキドキエピソードをスタジオゲストが告白！ついついイキったり背伸びをしたり。都会の習慣を知らない上京県民にとって、東京の生活はうれし恥ずかしの連続で――。