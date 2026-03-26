人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は『婦人公論』世代に似合う春アウターの着こなしについて。読者モデルの渡邉さん（60歳）は「春先におすすめのアウターが知りたい」とのことですが――。（撮影：中村彰男 文：神素子 ヘアメイク：木下優）

【写真】大人が合わせるなら、スカートかワイドパンツで「きれいに見せる」

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春先におすすめのアウターが知りたい

私は若い頃からおしゃれにこだわりがなく、シンプルな色と形の服ばかり選んでいました。

ところが娘はファッションが大好きで、服飾関係の仕事についてからは、いっそう洗練されています。

そんな姿に刺激を受け、私も小物選びや着崩し方を工夫して、アレンジを楽しみたいと思うようになりました。

それでも娘と2人で買い物すると「似たような服、持っていたよね」「地味じゃない？」とまだまだダメ出しされます。

60歳の私でも若若しく着こなせる春のアウターを教えてください



読者モデル 渡邉麻子さん（60歳）の「いつもの着こなし」

デニムジャケットは薄くてしなやかな生地に進化

気温が不安定な春は、軽めのアウターがあると便利ですよね。

今季の私のおすすめは、デニムジャケット。

「生地が重くて肩こりしそう」「マニッシュになりすぎる」と敬遠する声も聞きますが、最近は軽くてしなやかな生地が多く、フェミニンな雰囲気のデザインが増えています。

写真はコートタイプで、テーラード型の襟元。

どんなインナーにも合うゆったりとしたシルエットが魅力です。



ロングデニムジャケット￥31,900、タンクトップ￥8,800、ピンブローチ（5個セット）￥6,600／すべてDUE deux メッシュパーカー￥10,890／セモア パンツ￥16,390／アカネ（あむう） イヤリング￥2,310／LIMITED NUMBER（お世話や） バッグ￥7,700／カカトゥ（アンビリオン） スニーカー￥19,910／ツモリチサト ウォーク（モーダ・クレア）

「Gジャン」は白や黒を選ぶと、落ち着いた印象に

写真は、いわゆる「Gジャン」の形ですが、丈が長めで裾がAラインに広がっているデザイン。

体形をカバーしてくれるので、『婦人公論』世代にも安心です。

定番のインディゴブルーだけでなく白や黒を選ぶと、より今年らしく落ち着いた印象をつくることができます。



黒ジャケット￥30,800／DUE deux 黒Tシャツ￥18,700、刺繍スカート￥85,800／ともにアンテ ィパスト（クープ・ドゥ・シャンピニオン） 帽子￥2,090／アトレナ ネックレス￥15,400／ア ビステ バッグ￥9,350／カカトゥ（アンビリオン） ソックス￥1,430／タビオ ローファー ￥20,900／アンテプリマ（モーダ・クレア）

合わせるならスカートやワイドパンツを

大人の女性が着るときの鉄則は、「きれいに見せる」こと。

若者のように、デニムジャケットに細身のパンツを合わせたり、上下ともにデニムを着たりするのはおすすめしません。

カジュアルになりすぎてしまい、着こなすのが難しいのです。大人が合わせるなら、スカートかワイドパンツにしましょう。

多少派手な柄のスカートやワンピースでも、デニムのカジュアル感となら相性がよく、若々しいコーディネートになります。

◆読者モデル・渡邉さん変身後のコメント

こんなにいろいろな形のデニムジャケットがあるなんてびっくり。イメージと違いました。襟元のスカーフやピンブローチなどの小物合わせも参考になります！

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります