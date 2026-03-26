【兵庫県】「まろやかな肌触りで……」外湯巡りも楽しい「城崎温泉」の魅力とは？
城崎温泉の開湯は奈良時代に遡り、道智上人（どうちしょうにん）の難行によって湧き出したと伝えられています。志賀直哉の短編小説『城の崎にて』の舞台としても有名で、文豪たちに愛された文学の香り漂う街並みが今も大切に守られています。
この地の最大の特徴は、街全体を1つの大きな「宿」と見立てる考え方です。駅が玄関、道が廊下、旅館が客室、そして7つの外湯が共同浴場という独自の文化が息づいています。
今日でも、多くの観光客が色鮮やかな浴衣に身を包み、カランコロンと下駄の音を響かせながら歩く光景は、城崎ならではの魔法のような美しさを放っています。
食の楽しみも尽きません。冬の味覚の王様「松葉ガニ」はもちろんのこと、年間を通じて味わえる最高級の「但馬牛」など、但馬地方ならではのグルメが旅の思い出をより一層鮮やかに彩ってくれるでしょう。
「外湯廻りをし、自分に合った温泉を見つけるのが良い」（50代男性／京都府）」
「まろやかな肌触りで気持ちいいし、身体がポカポカして芯からしっかり温まることができるから」（50代女性／その他）」
「ここは風情があるし温泉も色々あるので行きたい」（40代男性／兵庫県）」
「温泉街の雰囲気がとてもよく、浴衣で歩きました。賑わっていて風情もあるのでまた行きたいです」（30代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
この地の最大の特徴は、街全体を1つの大きな「宿」と見立てる考え方です。駅が玄関、道が廊下、旅館が客室、そして7つの外湯が共同浴場という独自の文化が息づいています。
「城崎温泉」周辺には何がある？城崎温泉を訪れたなら、ファミリーやカップルで楽しめる「城崎マリンワールド」がおすすめです。日本海に面した断崖に位置し、迫力あるイルカ・アシカショーやアジ釣りを体験できます。海に近い場所を散歩できるビューポイントもあり、一般的な水族館以上の体験ができるスポットとして親しまれています。
食の楽しみも尽きません。冬の味覚の王様「松葉ガニ」はもちろんのこと、年間を通じて味わえる最高級の「但馬牛」など、但馬地方ならではのグルメが旅の思い出をより一層鮮やかに彩ってくれるでしょう。
「賑わっていて風情もあるのでまた行きたいです」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「外湯廻りをし、自分に合った温泉を見つけるのが良い」（50代男性／京都府）」
「まろやかな肌触りで気持ちいいし、身体がポカポカして芯からしっかり温まることができるから」（50代女性／その他）」
「ここは風情があるし温泉も色々あるので行きたい」（40代男性／兵庫県）」
「温泉街の雰囲気がとてもよく、浴衣で歩きました。賑わっていて風情もあるのでまた行きたいです」（30代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
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