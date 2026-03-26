「無印良品がいつでも7％割引で嬉しい」貯蓄650万円・32歳女性の愛用株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（35歳）、長男（0歳）
居住地：大阪府
雇用形態：医療従事者
世帯年収：本人550万円、配偶者不明
現預金：200万円、リスク資産：450万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：380万円
・日本株：70万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、良品計画＜7453＞だそう。
優待の内容は「7％割引が適用される優待カード（100株以上保有の場合）」。「新NISAになったことで成長投資枠を使用できることになったこと、株価上昇が見込めると思ったことから購入した。保有期間は1年目」だといいます。
優待カードは「無印良品の日用品や衣類などの購入時に利用している」とのことで、「物価高なので優待してもらえるのは助かる。元々はセール中に商品を購入していたが、今は（優待カードの有効期間中の）必要なときにいつでも優待価格で買えるのがうれしい」とあります。
株主優待の魅力について「一番は優待のお得感。このお店の金券があるから外食しようとなるので、家族のお出掛けにも役立っている。また優待目的で保有している会社の株価が上昇すると、とてもうれしい」と語る投稿者。
一方で、「優待目的で権利確定月に購入すると、確定後に下がってしまうことが多い」点は優待銘柄のデメリットと感じているそう。やはり「数字的にマイナスになると悲しい」気持ちになると言います。
今後購入を考えている優待銘柄は「家族が増えたので、ファミリー向けのレストランや施設の優待をチェックしている」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：32歳女性
同居家族構成：本人、夫（35歳）、長男（0歳）
居住地：大阪府
雇用形態：医療従事者
世帯年収：本人550万円、配偶者不明
現預金：200万円、リスク資産：450万円
・投資信託：380万円
・日本株：70万円
「おすすめ優待銘柄は良品計画」投資歴は「8年」、投資信託を中心に運用しているという30代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、良品計画＜7453＞だそう。
優待の内容は「7％割引が適用される優待カード（100株以上保有の場合）」。「新NISAになったことで成長投資枠を使用できることになったこと、株価上昇が見込めると思ったことから購入した。保有期間は1年目」だといいます。
優待カードは「無印良品の日用品や衣類などの購入時に利用している」とのことで、「物価高なので優待してもらえるのは助かる。元々はセール中に商品を購入していたが、今は（優待カードの有効期間中の）必要なときにいつでも優待価格で買えるのがうれしい」とあります。
「株主優待は家族のお出掛けにも役立っている」優待の内容で重視しているポイントは「基本的には店舗で使える金券や、郵送してもらえる商品を選んでいる。良品計画のような割引系の優待の場合は、商品や食事などにお金を使わないと優待を受けられないので、利用頻度を考えて購入している」のだそう。
株主優待の魅力について「一番は優待のお得感。このお店の金券があるから外食しようとなるので、家族のお出掛けにも役立っている。また優待目的で保有している会社の株価が上昇すると、とてもうれしい」と語る投稿者。
一方で、「優待目的で権利確定月に購入すると、確定後に下がってしまうことが多い」点は優待銘柄のデメリットと感じているそう。やはり「数字的にマイナスになると悲しい」気持ちになると言います。
今後購入を考えている優待銘柄は「家族が増えたので、ファミリー向けのレストランや施設の優待をチェックしている」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)