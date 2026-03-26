「まだまだ余韻が残る、結婚式」休井美郷、純白ウエディングドレス姿を披露！ 「最高の司会登場」
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは3月25日、自身のInstagramを更新。結婚式を振り返りました。
【写真&動画】休井美郷、結婚式を振り返る
休井さんは「皆さんからも、嬉しいコメントを未だにたくさんいただけて本当に感謝しています」と、温かい祝福を送り続けるファンへ向けて感謝の意を表しています。コメントでは「最高の司会登場」「お綺麗です」の声が上がりました。
(文:五六七 八千代)
【写真&動画】休井美郷、結婚式を振り返る
「本当に感謝しています」休井さんは「まだまだ余韻が残る、結婚式」とつづり、バックショットを投稿。純白のウエディングドレスに身を包んだ美しい後ろ姿を披露しました。さらに動画では、『バチェラー・ジャパン』シリーズでおなじみの司会進行役・坂東工さんが結婚式の司会を務める様子も公開し、ファンにとってもうれしい内容となっています。
「まだほんの一部」休井さんは1月19日に「結婚式を挙げさせていただきました」とつづり、14枚の写真を公開。「写真は、まだほんの一部」「少しずつ、日常の投稿と交えながら更新していきます」と、今後の発信についても触れています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)