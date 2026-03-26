３月２７日のプロ野球開幕を前に、新庄剛志監督がいまの心境を明かしました。



（新庄剛志監督）「スタートダッシュというよりも（開幕シリーズで）３つ勝ってエスコン戻ってきて３つ勝ってしか考えていない」



２４日、エスコンフィールドHOKKAIDOでの最後の練習に臨んだファイターズ。



新庄監督が選手の状態を入念にチェックする様子がたびたび見られました。





シーズン前最後の会見に臨んだ新庄監督は、今シーズンの投手に関してーＱ.有原投手の投球は？（新庄剛志監督）「さすがの仕上げ方というか、コツを知っている投手なので心配はしていないし、去年の開幕投手で有原くん投げて結構打たれたんですよ。そういう苦い経験もしたというところもプラスで」Ｑ.北山投手に関しては？（新庄剛志監督）「いいボールを投げていたし、（前回の登板は）日本のボールにはやく馴染む、感覚を取り戻すという登板だったので。（開幕後、次に）投げるまでの間の練習でキャッチボールなどで感覚を取り戻してもらって。まったく問題ないです」Ｑ.開幕ローテーションはほぼ固まりましたか？（新庄剛志監督）「もちろん！」投手に関しては考えが固まっているそうですが、一方…（新庄剛志監督）「野手の方がね、本当に野手の方が…。最後の代打でも１チームつくれたでしょ、だからこればっかりは。ＰａｙＰａｙドームの練習の雰囲気を見ながら決めるかもしれないし、１日前に決めるかもしれないし、ちょっとその辺はわからない。あとこれから１軍のベンチの人数も決まっているので、入れ替えというか誰を外すかというのもいまから考えないといけない」と悩みも明かしました。いよいよ２７日にプロ野球開幕です。