木原官房長官は、日米首脳会談の内容についての日本側の発表から台湾に関する記述が削除されたとの一部報道について、「事実は全くない」と否定しました。

日米首脳会談のあとアメリカが発表した「ファクトシート」では、台湾海峡の平和と安定に関して「地域の安全保障と世界の繁栄に不可欠な要素」などとする記述がある一方、日本側の発表には台湾に関する記述がありません。

これについて、“高市総理の指示により台湾に関する記述を削除した”と一部で報道されましたが、木原官房長官はきょう午前の記者会見で、「事実は全くない」と否定しました。

木原稔 官房長官

「このファクトシートは首脳会談にとどまらず、様々な課題に関する米側の認識を記述したものと理解をしてます。いずれにしましても、高市総理をはじめ日本政府として、日本側の事後発表から台湾に関する記述を削除したとの事実は全くございません」

そのうえで木原長官は、アメリカが発表した台湾に関する記述そのものについては、「日本としても認識を全く一にするものだ」と強調しました。

また、“高市総理が日米首脳会談に遅刻した”との一部報道に関しても、「遅刻した事実はない」と否定しました。